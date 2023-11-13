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Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.11.2023
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:44
2023-11-13T14:44
2023-11-13T14:44
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России. Установлено, что в марте-апреле 2022 года командир отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий с сослуживцами дислоцировались на боевых позициях в Мариуполе. Исполняя приказы вышестоящих военных, в марте того года Завалецкий застрелил двух гражданских в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, а еще двух - в душевой этого же учреждения. Кроме того, в марте Завалецкий на территории детского сада № 113 в Мариуполе, заметив гражданского, по приказу застрелил его. Еще один эпизод датируется 20 марта - 4 апреля: Завалецкий, допрашивая мирного жителя в училище, вместе с сослуживцами жестоко избили его, а затем застрелили. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве, добавив, что Завалецкий полностью признал вину и раскаялся. Он признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестокое обращение с гражданским населением" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти".
https://ria.ru/20231002/pogranichnik-1900008926.html
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Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя
Офицеру ВСУ дали 30 лет колонии за убийство шести жителей Мариуполя
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе
Следственного комитета России.
Установлено, что в марте-апреле 2022 года командир отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий с сослуживцами дислоцировались на боевых позициях в Мариуполе.
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Исполняя приказы вышестоящих военных, в марте того года Завалецкий застрелил двух гражданских в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, а еще двух - в душевой этого же учреждения.
Кроме того, в марте Завалецкий на территории детского сада № 113 в Мариуполе, заметив гражданского, по приказу застрелил его. Еще один эпизод датируется 20 марта - 4 апреля: Завалецкий, допрашивая мирного жителя в училище, вместе с сослуживцами жестоко избили его, а затем застрелили.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве, добавив, что Завалецкий полностью признал вину и раскаялся.
Он признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестокое обращение с гражданским населением" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти".
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