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Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/prigovor-1909145895.html
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.11.2023
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:44
2023-11-13T14:44
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России. Установлено, что в марте-апреле 2022 года командир отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий с сослуживцами дислоцировались на боевых позициях в Мариуполе. Исполняя приказы вышестоящих военных, в марте того года Завалецкий застрелил двух гражданских в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, а еще двух - в душевой этого же учреждения. Кроме того, в марте Завалецкий на территории детского сада № 113 в Мариуполе, заметив гражданского, по приказу застрелил его. Еще один эпизод датируется 20 марта - 4 апреля: Завалецкий, допрашивая мирного жителя в училище, вместе с сослуживцами жестоко избили его, а затем застрелили. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве, добавив, что Завалецкий полностью признал вину и раскаялся. Он признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестокое обращение с гражданским населением" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти".
https://ria.ru/20231002/pogranichnik-1900008926.html
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя

Офицеру ВСУ дали 30 лет колонии за убийство шести жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.
Установлено, что в марте-апреле 2022 года командир отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий с сослуживцами дислоцировались на боевых позициях в Мариуполе.
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Исполняя приказы вышестоящих военных, в марте того года Завалецкий застрелил двух гражданских в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, а еще двух - в душевой этого же учреждения.
Кроме того, в марте Завалецкий на территории детского сада № 113 в Мариуполе, заметив гражданского, по приказу застрелил его. Еще один эпизод датируется 20 марта - 4 апреля: Завалецкий, допрашивая мирного жителя в училище, вместе с сослуживцами жестоко избили его, а затем застрелили.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве, добавив, что Завалецкий полностью признал вину и раскаялся.
Он признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестокое обращение с гражданским населением" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти".
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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