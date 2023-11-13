https://ria.ru/20231113/prigovor-1909145895.html

Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя

Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.11.2023

Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:44

2023-11-13T14:44

2023-11-13T14:44

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, убившего шесть человек в Мариуполе, к 30 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России. Установлено, что в марте-апреле 2022 года командир отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий с сослуживцами дислоцировались на боевых позициях в Мариуполе. Исполняя приказы вышестоящих военных, в марте того года Завалецкий застрелил двух гражданских в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, а еще двух - в душевой этого же учреждения. Кроме того, в марте Завалецкий на территории детского сада № 113 в Мариуполе, заметив гражданского, по приказу застрелил его. Еще один эпизод датируется 20 марта - 4 апреля: Завалецкий, допрашивая мирного жителя в училище, вместе с сослуживцами жестоко избили его, а затем застрелили. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве, добавив, что Завалецкий полностью признал вину и раскаялся. Он признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестокое обращение с гражданским населением" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти".

https://ria.ru/20231002/pogranichnik-1900008926.html

https://ria.ru/20231013/mariupol-1902446829.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия