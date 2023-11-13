https://ria.ru/20231113/premiya-1909248033.html
Награждение лауреатов премии "Команда Путина" прошло в Смоленске
Награждение лауреатов премии "Команда Путина" прошло в Смоленске - РИА Новости, 13.11.2023
Награждение лауреатов премии "Команда Путина" прошло в Смоленске
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в церемонии награждения лауреатов премии "Команда Путина" - почетного знака удостоились 17 жителей... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:31
2023-11-13T21:31
2023-11-13T21:31
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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СМОЛЕНСК, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в церемонии награждения лауреатов премии "Команда Путина" - почетного знака удостоились 17 жителей региона, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась церемония вручения премии "Команда Путина" за существенную помощь участникам СВО и членам их семей в рамках реализации проекта "Народный фронт. Все для Победы". Знаки отличия смолянам вручили губернатор Василий Анохин и руководитель исполкома Народного Фронта Борис Подольный. Награды удостоились 17 жителей региона, информирует областное правительство. В их числе заслуженный учитель РФ, руководитель регионального исполкома Народного Фронта Наталия Семенцова, которая с начала проведения специальной военной операции участвует в закупках необходимого для военнослужащих оборудования, доставляет гуманитарную помощь к месту дислокации частей. Также почетного знака удостоен директор средней школы №33 Сергей Жойкин. Он организует в школе патриотическую акцию "Подарок для солдата", в которой принимают активное участие как педагогический коллектив, так и сами школьники, а также их родители. Они собирают подарки-наборы, куда входят продукты питания, предметы личной гигиены. На сегодняшний день собрано уже более тысячи таких подарков. Знак "Команда Путина" также получила сопредседатель регионального отделения Народного Фронта, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" Светлана Новикова. Она привлекла к участию в проекте "Все для Победы" 10 образовательных организаций, которые передали для фронта около 3 тонн гуманитарного груза. Также Новикова организовывает мероприятия в военном госпитале для раненых бойцов. В числе награждённых - председатель Общественной палаты Смоленской области, руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Денис Пестунов, руководитель Смоленского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Лилия Сенькова и другие. Обращаясь к обладателям отличительного знака "Команда Путина", губернатор Василий Анохин поблагодарил их за проявление истинного патриотизма и высокую самоотдачу. "Отрадно, что Общероссийский Народный Фронт, который олицетворяет собой большую команду нашего президента Владимира Владимировича Путина, одной из основных целей ставит поддержку участников СВО и их семей – все для фронта, все для Победы!", - сказал глава региона. "Правительство Смоленской области и впредь будет поддерживать ваши инициативы. По своим направлениям поддержки фронта региональные власти, конечно же, тоже не останавливаются. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся многого!", - подчеркнул он. В продолжение мероприятия за существенную помощь участникам СВО благодарности вручили волонтерам и другим активистам региона.
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смоленская область, василий анохин, общероссийский народный фронт, россия, смоленск
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Общероссийский народный фронт, Россия, Смоленск
Награждение лауреатов премии "Команда Путина" прошло в Смоленске
Награждение лауреатов премии "Команда Путина" прошло в Смоленске
СМОЛЕНСК, 13 ноя - РИА Новости.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в церемонии награждения лауреатов премии "Команда Путина" - почетного знака удостоились 17 жителей региона, сообщает правительство
региона.
Сообщается, что в понедельник в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась церемония вручения премии "Команда Путина" за существенную помощь участникам СВО и членам их семей в рамках реализации проекта "Народный фронт. Все для Победы". Знаки отличия смолянам вручили губернатор Василий Анохин и руководитель исполкома Народного Фронта Борис Подольный.
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Награды удостоились 17 жителей региона, информирует областное правительство. В их числе заслуженный учитель РФ
, руководитель регионального исполкома Народного Фронта Наталия Семенцова, которая с начала проведения специальной военной операции участвует в закупках необходимого для военнослужащих оборудования, доставляет гуманитарную помощь к месту дислокации частей.
Также почетного знака удостоен директор средней школы №33 Сергей Жойкин. Он организует в школе патриотическую акцию "Подарок для солдата", в которой принимают активное участие как педагогический коллектив, так и сами школьники, а также их родители. Они собирают подарки-наборы, куда входят продукты питания, предметы личной гигиены. На сегодняшний день собрано уже более тысячи таких подарков.
Знак "Команда Путина" также получила сопредседатель регионального отделения Народного Фронта, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" Светлана Новикова. Она привлекла к участию в проекте "Все для Победы" 10 образовательных организаций, которые передали для фронта около 3 тонн гуманитарного груза. Также Новикова организовывает мероприятия в военном госпитале для раненых бойцов.
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В числе награждённых - председатель Общественной палаты Смоленской области, руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Денис Пестунов, руководитель Смоленского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Лилия Сенькова и другие.
Обращаясь к обладателям отличительного знака "Команда Путина", губернатор Василий Анохин поблагодарил их за проявление истинного патриотизма и высокую самоотдачу.
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"Отрадно, что Общероссийский Народный Фронт
, который олицетворяет собой большую команду нашего президента Владимира Владимировича Путина, одной из основных целей ставит поддержку участников СВО и их семей – все для фронта, все для Победы!", - сказал глава региона.
"Правительство Смоленской области и впредь будет поддерживать ваши инициативы. По своим направлениям поддержки фронта региональные власти, конечно же, тоже не останавливаются. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся многого!", - подчеркнул он.
В продолжение мероприятия за существенную помощь участникам СВО благодарности вручили волонтерам и другим активистам региона.
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