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День войск радиационной, химической и биологической защиты в России

День войск радиационной, химической и биологической защиты в России - РИА Новости, 13.11.2023

День войск радиационной, химической и биологической защиты в России

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T01:39

2023-11-13T01:39

2023-11-13T01:39

справки

россия

ссср

день войск радиационной, химической и биологической защиты

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День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". История этого рода войск началась во время Первой мировой войны (1914-1918), когда воюющие государства начали применять для военных целей химическое оружие.Поэтому первоначально эти войска назывались химическими. Они состояли из подразделений и частей, применявших отравляющие вещества с использованием газовых баллонов и ядовито-дымных шашек, а также противогазовые подразделения для защиты войск. Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики № 220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в Красной армии. В ходе реформ 1924-1925 годов были заложены основы создания химической службы Красной армии и химических войск. К концу 1920-х годов во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах имелись химические подразделения, предназначенные для ведения химической разведки и наблюдения, дегазации оружия, военной техники, обмундирования и местности. В 1939-1940 годах были созданы отдельные батальоны противохимической обороны (ПХО) и отдельные дегазационные батальоны центрального и окружного подчинения; в армиях, корпусах и стрелковых дивизиях сформированы дегазационные роты, а в полках – взводы ПХО и огнеметные команды. В танковых дивизиях и бригадах создавались отдельные огнеметно-химические батальоны и роты, предназначенные для огнеметания и постановки маскирующих дымовых завес. На флотах и военно-морских базах были созданы дивизионы ПХО и дымовой маскировки.Особенно широкое развитие химические войска получили в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), так как захваченные частями Красной армии германские секретные документы показали, что фашистская Германия готовилась к применению химического оружия. Химические войска Красной армии непрерывно вели разведку в целях вскрытия подготовки противника к химическому нападению и своевременному предупреждению своих войск; участвовали в обеспечении постоянной готовности воинских частей, соединений и объединений к выполнению боевых задач в условиях возможного применения противником химического оружия; уничтожали живую силу и технику врага огнеметно-зажигательными средствами; осуществляли маскировку своих войск и объектов тыла дымами. Во время Великой Отечественной войны в составе химических войск имелись технические бригады (для постановки дымов и маскировки крупных объектов), бригады, батальоны и роты противохимической защиты (ПХЗ), отдельные огнеметные батальоны и роты, базы, склады и лаборатории, учебные подразделения. За боевые заслуги, проявленные во время войны, тысячи воинов химических войск награждены орденами и медалями, а 28 присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны появление ядерного оружия и бактериальных (биологических) средств выдвинуло в качестве актуальной задачи обеспечение защиты войск от поражающих факторов этих видов оружия массового поражения. На химические войска была возложена задача выполнения мероприятий по защите войск. В связи с расширением задач в них произошли существенные качественные изменения. Почти одновременно с появлением ядерного оружия возникли средства радиационной разведки, предназначенные для своевременного обнаружения радиоактивного заражения. Средствами радиационной и химической разведки в 1985-1992 годах были оснащены все подразделения родов войск и видов Вооруженных сил, что давало им возможность обнаруживать наличие заражения в занимаемых ими районах своими силами. Суровым испытанием для химических войск СССР стала авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Опыт ликвидации последствий аварии показал необходимость создания специальных мобильных соединений химических войск, которые в период с 1986 по 1989 годы были сформированы во всех военных округах. Серьезную проверку прошли химические войска в Афганистане и Чечне, где широкое применение нашли огнеметно-зажигательные и аэрозольные средства. В 1992 году в Вооруженных силах РФ химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Новое наименование стало отражать задачи, для решения которых они предназначены. Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах Российской Федерации, предназначенные для защиты Вооруженных Сил от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. Они включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск Вооруженных Сил, воинские части и организации непосредственного подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные воинские части. На них возлагаются задачи по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, дорог и сооружений, применению аэрозолей для маскировки, огнеметно-зажигательных средств для поражения противника. Кроме этого, войска РХБЗ развиваются как войска двойного назначения, способные решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных промышленных предприятиях. Система вооружения и средств РХБ защиты войск включает подсистемы: РХБ разведки и контроля; защиты личного состава; специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, местности, зданий и сооружений; снижения заметности войск и объектов; огневого поражения противника; обеспечения. Совершенствуются как технические средства, так и система вооружения и средств РХБ защиты в целом. Развитие вооружения и средств РХБ защиты идет в направлениях широкого внедрения автоматизированных систем управления; создания робототехнических комплексов специального назначения, в том числе с беспилотными летательными аппаратами; совершенствования систем дистанционной РХБ разведки; качественного улучшения тактико-технических характеристик образцов вооружения и средств РХБ защиты; минимизации участия человека в эксплуатации технических средств, что позволяет не только свести вероятность ошибок к минимуму (практически к нулю), но и максимально обезопасить жизнь и здоровье военных специалистов. Существующие и перспективные образцы вооружения и средств РХБ защиты позволяют гарантированно выполнять весь комплекс задач по радиационной, химической и биологической безопасности войск и населения.В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в специальной военной операции (СВО).(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, день войск радиационной, химической и биологической защиты