https://ria.ru/20231113/pozhar-1909245036.html

На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры

На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры - РИА Новости, 13.11.2023

На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры

Пожар произошел на балконе квартиры на северо-западе Москвы, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:11

2023-11-13T21:11

2023-11-13T21:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на балконе квартиры на северо-западе Москвы, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание на балконе квартиры на 16-м этаже на Строгинском бульваре. Открытое горение ликвидировано, пожар локализован. На данный момент спасатели работают над полной ликвидацией пожара. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

москва

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2023

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происшествия, москва