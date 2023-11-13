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На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры
На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры - РИА Новости, 13.11.2023
На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры
Пожар произошел на балконе квартиры на северо-западе Москвы, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:11
2023-11-13T21:11
2023-11-13T21:11
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на балконе квартиры на северо-западе Москвы, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание на балконе квартиры на 16-м этаже на Строгинском бульваре. Открытое горение ликвидировано, пожар локализован. На данный момент спасатели работают над полной ликвидацией пожара. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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происшествия, москва
На северо-западе Москвы произошел пожар на балконе квартиры
На Строгинском бульваре в Москве произошел пожар на балконе квартиры
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на балконе квартиры на северо-западе Москвы, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание на балконе квартиры на 16-м этаже на Строгинском бульваре. Открытое горение ликвидировано, пожар локализован. На данный момент спасатели работают над полной ликвидацией пожара. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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