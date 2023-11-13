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Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО

Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО - РИА Новости, 13.11.2023

Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО

Представители мурманской епархии передали автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд воинов-североморцев, несущих службу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:02

2023-11-13T10:02

2023-11-13T10:02

надежные люди

мурманская область

вооруженные силы рф

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МУРМАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Представители мурманской епархии передали автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд воинов-североморцев, несущих службу в зоне специальной военной операции, сообщается на странице епархии в соцсети "ВКонтакте". "Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан передал в качестве гуманитарной помощи воинам-североморцам автомобиль УАЗ, который будет использоваться в хозяйственных целях", - говорится в сообщении. Как отметили в епархии, по просьбе служащих воинской части аварийно-спасательного отряда Северного флота о помощи в приобретении автомобиля в праздник Покрова Пресвятой Богородицы глава Мурманской митрополии благословил приходам Мурманской епархии сбор денежных средств. Необходимая сумма была собрана менее чем за месяц. В праздник Казанской иконы Божией Матери автомобиль был освящен и передан сотрудникам воинской части, прибывшим на престольный праздник Хибиногорского женского монастыря города Кировска. "Владыка благословил воинов на доблестное несение воинской службы и передал в дар воинской части икону Казанской Божией Матери", - добавили в епархии.

мурманская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, вооруженные силы рф