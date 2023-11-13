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Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО - РИА Новости, 13.11.2023
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10:02 13.11.2023
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Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО
Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО - РИА Новости, 13.11.2023
Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО
Представители мурманской епархии передали автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд воинов-североморцев, несущих службу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:02
2023-11-13T10:02
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МУРМАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Представители мурманской епархии передали автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд воинов-североморцев, несущих службу в зоне специальной военной операции, сообщается на странице епархии в соцсети "ВКонтакте". "Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан передал в качестве гуманитарной помощи воинам-североморцам автомобиль УАЗ, который будет использоваться в хозяйственных целях", - говорится в сообщении. Как отметили в епархии, по просьбе служащих воинской части аварийно-спасательного отряда Северного флота о помощи в приобретении автомобиля в праздник Покрова Пресвятой Богородицы глава Мурманской митрополии благословил приходам Мурманской епархии сбор денежных средств. Необходимая сумма была собрана менее чем за месяц. В праздник Казанской иконы Божией Матери автомобиль был освящен и передан сотрудникам воинской части, прибывшим на престольный праздник Хибиногорского женского монастыря города Кировска. "Владыка благословил воинов на доблестное несение воинской службы и передал в дар воинской части икону Казанской Божией Матери", - добавили в епархии.
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мурманская область, вооруженные силы рф
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Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО

© Фото : Мурманская епархияАвтомобиль УАЗ для хозяйственных нужд в зоне СВО от Мурманской епархии
Автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд в зоне СВО от Мурманской епархии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Мурманская епархия
Автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд в зоне СВО от Мурманской епархии
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Представители мурманской епархии передали автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд воинов-североморцев, несущих службу в зоне специальной военной операции, сообщается на странице епархии в соцсети "ВКонтакте".
"Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан передал в качестве гуманитарной помощи воинам-североморцам автомобиль УАЗ, который будет использоваться в хозяйственных целях", - говорится в сообщении.
© Фото : Мурманская епархияАвтомобиль УАЗ для хозяйственных нужд в зоне СВО от Мурманской епархии
Автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд в зоне СВО от Мурманской епархии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Мурманская епархия
Автомобиль УАЗ для хозяйственных нужд в зоне СВО от Мурманской епархии
Как отметили в епархии, по просьбе служащих воинской части аварийно-спасательного отряда Северного флота о помощи в приобретении автомобиля в праздник Покрова Пресвятой Богородицы глава Мурманской митрополии благословил приходам Мурманской епархии сбор денежных средств.
Необходимая сумма была собрана менее чем за месяц. В праздник Казанской иконы Божией Матери автомобиль был освящен и передан сотрудникам воинской части, прибывшим на престольный праздник Хибиногорского женского монастыря города Кировска.
«
"Владыка благословил воинов на доблестное несение воинской службы и передал в дар воинской части икону Казанской Божией Матери", - добавили в епархии.
 
Надежные людиМурманская областьВооруженные силы РФ
 
 
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