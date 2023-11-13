https://ria.ru/20231113/polsha-1909137315.html

Дуда уже сегодня поручит Моравецкому формирование правительства Польши

Дуда уже сегодня поручит Моравецкому формирование правительства Польши - РИА Новости, 13.11.2023

Дуда уже сегодня поручит Моравецкому формирование правительства Польши

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером поручит нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:19

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером поручит нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства, сообщила журналистам государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая. "Конституция предусматривает, что в первую очередь кабинет министров подаст в отставку, которая конечно же будет принята президентом. Президент поручит Кабинету министров продолжать выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, а затем президент поручит миссию по формированию правительства премьер-министру Моравецкому. Все эти три шага пройдут сегодня вечером", - сказала Папроцкая. В понедельник в Польше приступил к работе сейм нового состава. Данный состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий приступит к формированию нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину. Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск, который также сформирует правительство, представит его сейму и попросит о вотуме доверия. В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы. Также в понедельник начнет работу первая сессия сената нового созыва. В предыдущем созыве верхней палаты большинство мест имела оппозиция, а в нынешнем созыве она лишь упрочила свое преимущество – "Право и справедливость" по итогам последних выборов получила в сенате 24 места из 100.

https://ria.ru/20231027/polsha-1905677987.html

https://ria.ru/20231025/detal-1905065869.html

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда