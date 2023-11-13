https://ria.ru/20231113/politsiya-1909039723.html

На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции

На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции - РИА Новости, 13.11.2023

На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции

Модульные пункты полиции впервые за много лет откроют на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:46

2023-11-13T04:46

2023-11-13T04:46

владимир солодов

камчатка

петропавловск-камчатский

елизово

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Модульные пункты полиции впервые за много лет откроют на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "Впервые за многие годы на Камчатке будет создано три модульных пункта полиции. Уже готовы такие объекты в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Завершается работа в поселке Коряки", - сообщил Солодов. По поручению губернатора, муниципальные власти должны взять на себя обязательства по благоустройству территорий, которые будут прилегать к модульным пунктам полиции.

https://ria.ru/20231011/mvd-1902035426.html

камчатка

петропавловск-камчатский

елизово

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владимир солодов, камчатка, петропавловск-камчатский, елизово