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На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции - РИА Новости, 13.11.2023
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04:46 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/politsiya-1909039723.html
На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции
На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции - РИА Новости, 13.11.2023
На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции
Модульные пункты полиции впервые за много лет откроют на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:46
2023-11-13T04:46
владимир солодов
камчатка
петропавловск-камчатский
елизово
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Модульные пункты полиции впервые за много лет откроют на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "Впервые за многие годы на Камчатке будет создано три модульных пункта полиции. Уже готовы такие объекты в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Завершается работа в поселке Коряки", - сообщил Солодов. По поручению губернатора, муниципальные власти должны взять на себя обязательства по благоустройству территорий, которые будут прилегать к модульным пунктам полиции.
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камчатка
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владимир солодов, камчатка, петропавловск-камчатский, елизово
Владимир Солодов, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Елизово
На Камчатке впервые за много лет появятся модульные пункты полиции

Глава Камчатки Солодов анонсировал создание в регионе модульных пунктов полиции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Модульные пункты полиции впервые за много лет откроют на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.
"Впервые за многие годы на Камчатке будет создано три модульных пункта полиции. Уже готовы такие объекты в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Завершается работа в поселке Коряки", - сообщил Солодов.
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По поручению губернатора, муниципальные власти должны взять на себя обязательства по благоустройству территорий, которые будут прилегать к модульным пунктам полиции.
 
Владимир СолодовКамчаткаПетропавловск-КамчатскийЕлизово
 
 
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