https://ria.ru/20231113/poisk-1909144550.html

Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся

Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся - РИА Новости, 13.11.2023

Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся

Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:38

2023-11-13T14:38

2023-11-13T14:38

происшествия

иркутск

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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону. Одиннадцатого ноября в Иркутске были начаты поиски 11-летнего Давида М., который ушел с другом в кино и не вернулся. Было известно, что мальчик поехал домой на такси. "Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html

иркутск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск