https://ria.ru/20231113/poisk-1909144550.html
Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся
Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся - РИА Новости, 13.11.2023
Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся
Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:38
2023-11-13T14:38
2023-11-13T14:38
происшествия
иркутск
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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону. Одиннадцатого ноября в Иркутске были начаты поиски 11-летнего Давида М., который ушел с другом в кино и не вернулся. Было известно, что мальчик поехал домой на такси. "Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск
Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся
Школьник, которого двое суток в Иркутске искала полиция, сам вернулся домой
ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Одиннадцатого ноября в Иркутске были начаты поиски 11-летнего Давида М., который ушел с другом в кино и не вернулся. Было известно, что мальчик поехал домой на такси.
"Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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