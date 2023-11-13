https://ria.ru/20231113/pogoda-1909052821.html
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.11.2023
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 40%, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:32
2023-11-13T08:32
2023-11-13T08:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 40%, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за минувшие сутки выпало 14 миллиметров осадков или 27% от месячной нормы. В Подмосковье больше всего выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске - 15 миллиметров, в Можайске - 19 миллиметров или 40% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской - 19 миллиметров, Тверской - 21 миллиметр, Брянской и Липецкой - 22 миллиметра, Новгородской - 23 миллиметра, Калужской - 25 миллиметров, а это половина от всего месячного объема небесной влаги.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
Тищковец: в Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков