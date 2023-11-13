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В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.11.2023
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08:32 13.11.2023 (обновлено: 08:59 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/pogoda-1909052821.html
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.11.2023
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 40%, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:32
2023-11-13T08:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 40%, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за минувшие сутки выпало 14 миллиметров осадков или 27% от месячной нормы. В Подмосковье больше всего выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске - 15 миллиметров, в Можайске - 19 миллиметров или 40% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской - 19 миллиметров, Тверской - 21 миллиметр, Брянской и Липецкой - 22 миллиметра, Новгородской - 23 миллиметра, Калужской - 25 миллиметров, а это половина от всего месячного объема небесной влаги.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков

Тищковец: в Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 40%, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве за минувшие сутки выпало 14 миллиметров осадков или 27% от месячной нормы. В Подмосковье больше всего выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске - 15 миллиметров, в Можайске - 19 миллиметров или 40% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской - 19 миллиметров, Тверской - 21 миллиметр, Брянской и Липецкой - 22 миллиметра, Новгородской - 23 миллиметра, Калужской - 25 миллиметров, а это половина от всего месячного объема небесной влаги.
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