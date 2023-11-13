https://ria.ru/20231113/podmoskove-1909141484.html

Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023

Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:27

2023-11-13T14:27

2023-11-13T14:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

вакцинация

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 миллионов человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Прежде чем сделать прививку, медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также мобильных комплексах.

https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация