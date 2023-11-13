https://ria.ru/20231113/podmoskove-1909141484.html
Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:27
2023-11-13T14:27
2023-11-13T14:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
вакцинация
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 миллионов человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Прежде чем сделать прививку, медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Вакцинация