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Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:27 13.11.2023 (обновлено: 14:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/podmoskove-1909141484.html
Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:27
2023-11-13T14:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
вакцинация
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 миллионов человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Прежде чем сделать прививку, медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Вакцинация

Уже более четырех млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4 миллионов человек с начала августа, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 миллионов человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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В ведомстве напомнили, что для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Прежде чем сделать прививку, медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаВакцинация
 
 
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