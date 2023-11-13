https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909192838.html

В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия

В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия - РИА Новости, 13.11.2023

В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия

Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:18

2023-11-13T17:18

2023-11-13T20:16

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.Он подтвердил, что приказ подлинный, его издал командир одной из дивизий ВНГ. "Приказ по дивизии уже официально отменен решением командующего Уральским округом ВНГ", — написал парламентарий.При этом, по словам Хинштейна, об отстранении комдива пока речь не идет, вопрос о его ответственности будет решать руководство ведомства. Депутат также уточнил, что отдельные подразделения этой дивизии участвуют в спецоперации, хотя сама она не находится в зоне СВО и занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов, а также спецгрузов при транспортировке.

https://ria.ru/20231005/granata-1900577389.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность