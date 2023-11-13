Рейтинг@Mail.ru
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 13.11.2023 (обновлено: 20:16 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909192838.html
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия - РИА Новости, 13.11.2023
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия
Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:18
2023-11-13T20:16
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_970b68db8b88d5b92aa0a7a2ea777e63.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.Он подтвердил, что приказ подлинный, его издал командир одной из дивизий ВНГ. "Приказ по дивизии уже официально отменен решением командующего Уральским округом ВНГ", — написал парламентарий.При этом, по словам Хинштейна, об отстранении комдива пока речь не идет, вопрос о его ответственности будет решать руководство ведомства. Депутат также уточнил, что отдельные подразделения этой дивизии участвуют в спецоперации, хотя сама она не находится в зоне СВО и занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов, а также спецгрузов при транспортировке.
https://ria.ru/20231005/granata-1900577389.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_b4abb3989920a4f8063f21c779a46937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия

Депутат ГД Хинштейн: в Росгвардии отменили приказ о запрете на тюнинг оружия

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Бойцы спецназа Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он подтвердил, что приказ подлинный, его издал командир одной из дивизий ВНГ.
"Приказ по дивизии уже официально отменен решением командующего Уральским округом ВНГ", — написал парламентарий.
При этом, по словам Хинштейна, об отстранении комдива пока речь не идет, вопрос о его ответственности будет решать руководство ведомства.
Депутат также уточнил, что отдельные подразделения этой дивизии участвуют в спецоперации, хотя сама она не находится в зоне СВО и занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов, а также спецгрузов при транспортировке.
Граната РДГ-У - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ФСБ и Росгвардия протестируют маскирующую гранату, сообщил источник
5 октября, 03:06
 
Александр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала