https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909192838.html
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия - РИА Новости, 13.11.2023
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия
Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:18
2023-11-13T17:18
2023-11-13T20:16
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.Он подтвердил, что приказ подлинный, его издал командир одной из дивизий ВНГ. "Приказ по дивизии уже официально отменен решением командующего Уральским округом ВНГ", — написал парламентарий.При этом, по словам Хинштейна, об отстранении комдива пока речь не идет, вопрос о его ответственности будет решать руководство ведомства. Депутат также уточнил, что отдельные подразделения этой дивизии участвуют в спецоперации, хотя сама она не находится в зоне СВО и занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов, а также спецгрузов при транспортировке.
https://ria.ru/20231005/granata-1900577389.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Росгвардии отменили приказ, запрещавший тюнинг оружия
Депутат ГД Хинштейн: в Росгвардии отменили приказ о запрете на тюнинг оружия
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Приказ комдива Росгвардии, запрещающий тюнинговать оружие подчиненным, отменили, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале
.
Он подтвердил, что приказ подлинный, его издал командир одной из дивизий ВНГ.
"Приказ по дивизии уже официально отменен решением командующего Уральским округом ВНГ", — написал парламентарий.
При этом, по словам Хинштейна, об отстранении комдива пока речь не идет, вопрос о его ответственности будет решать руководство ведомства.
Депутат также уточнил, что отдельные подразделения этой дивизии участвуют в спецоперации, хотя сама она не находится в зоне СВО и занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов, а также спецгрузов при транспортировке.
ФСБ и Росгвардия протестируют маскирующую гранату, сообщил источник