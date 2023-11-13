https://ria.ru/20231113/opros-1909058142.html
Половина американцев признала нанесенный Байденом ущерб, показал опрос
Половина американцев признала нанесенный Байденом ущерб, показал опрос - РИА Новости, 13.11.2023
Половина американцев признала нанесенный Байденом ущерб, показал опрос
Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:18
2023-11-13T09:18
2023-11-13T09:37
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане. Респондентам предложили ответить на вопрос о том, к чему привела политика Байдена в области экономики. Согласно результатам опроса, 33% респондентов считают, что политика президента США нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике. При этом 21% респондентов считают, что ничего не изменилось, и только в общей сложности 26% отмечают, что политика Байдена скорее помогла. Как отмечается, более половины респондентов (52%) заявили, что "почти ничего" или "вообще ничего" не слышали по поводу того, что президент делает, чтобы попытаться наладить ситуацию в области экономики.Опрос проводился со 2 по 7 ноября, в нем приняли участие 1004 респондента. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,1 процентного пункта.
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в мире, сша, мичиган, джо байден
В мире, США, Мичиган, Джо Байден
Половина американцев признала нанесенный Байденом ущерб, показал опрос
FT: 48% граждан США считают, что политика Байдена навредила экономике страны
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно газетой Financial Times
и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Респондентам предложили ответить на вопрос о том, к чему привела политика Байдена в области экономики.
Согласно результатам опроса, 33% респондентов считают, что политика президента США нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике. При этом 21% респондентов считают, что ничего не изменилось, и только в общей сложности 26% отмечают, что политика Байдена скорее помогла.
Как отмечается, более половины респондентов (52%) заявили, что "почти ничего" или "вообще ничего" не слышали по поводу того, что президент делает, чтобы попытаться наладить ситуацию в области экономики.
Опрос проводился со 2 по 7 ноября, в нем приняли участие 1004 респондента. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,1 процентного пункта.
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