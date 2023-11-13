https://ria.ru/20231113/obstrely-1909168187.html

В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, еще 72 пострадали

В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, еще 72 пострадали - РИА Новости, 13.11.2023

В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, еще 72 пострадали

Восемь мирных жителей погибли, 72 получил ранения, в том числе три ребенка, с 6 по 12 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:49

2023-11-13T15:49

2023-11-13T15:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, 72 получил ранения, в том числе три ребенка, с 6 по 12 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 6 по 12 ноября погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 72, включая троих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 093 человека, в том числе 231 ребенок. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 015, среди них 830 детей.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия