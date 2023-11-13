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Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 13.11.2023
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны украинских военных резко снизилась за прошедшие сутки, следует из статистки в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:40
2023-11-13T11:40
2023-11-13T11:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны украинских военных резко снизилась за прошедшие сутки, следует из статистки в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В понедельник губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 12 ноября. Согласно этим данным, во вторник по двум муниципалитетам было выпущено 6 снарядов, был сбит один украинский беспилотник. Однако днем ранее количество боеприпасов, выпущенных со стороны Украины, составляло 70 штук, а в пятницу их было около 250. Таким образом, можно сказать, что в воскресенье интенсивность обстрелов резко снизилась. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском горокруге 5 раз из миномета обстреляно село Середа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области шесть снарядов