https://ria.ru/20231113/obstrely-1909092061.html

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 13.11.2023

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны украинских военных резко снизилась за прошедшие сутки, следует из статистки в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:40

2023-11-13T11:40

2023-11-13T11:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны украинских военных резко снизилась за прошедшие сутки, следует из статистки в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В понедельник губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 12 ноября. Согласно этим данным, во вторник по двум муниципалитетам было выпущено 6 снарядов, был сбит один украинский беспилотник. Однако днем ранее количество боеприпасов, выпущенных со стороны Украины, составляло 70 штук, а в пятницу их было около 250. Таким образом, можно сказать, что в воскресенье интенсивность обстрелов резко снизилась. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском горокруге 5 раз из миномета обстреляно село Середа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины