https://ria.ru/20231113/obstrel-1909030027.html
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.11.2023
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T00:47
2023-11-13T00:47
2023-11-13T00:47
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
донецк
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_0:228:2793:1799_1920x0_80_0_0_7474191a7a9570548cbff05110885912.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 89 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 36 обстрелов.
https://ria.ru/20231112/krmennaya-1908990670.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_9f738c4640f3daf3a16df73739d8fb94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, донецкая народная республика, донецк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 89 боеприпасов