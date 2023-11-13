https://ria.ru/20231113/obstrel-1909030027.html

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.11.2023

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T00:47

2023-11-13T00:47

2023-11-13T00:47

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 89 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 36 обстрелов.

https://ria.ru/20231112/krmennaya-1908990670.html

донецкая народная республика

донецк

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сцкк, донецкая народная республика, донецк, украина, в мире