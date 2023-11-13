https://ria.ru/20231113/obrazovatelnye_obekty-1909186754.html

Глава Химок рассказал о модернизации и строительстве объектов образования

Глава Химок рассказал о модернизации и строительстве объектов образования - РИА Новости, 13.11.2023

Глава Химок рассказал о модернизации и строительстве объектов образования

На территории подмосковных Химок началось строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Подрезково, детского сада на 190 мест в деревне Рузино и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:51

2023-11-13T16:51

2023-11-13T16:51

общество

образование

школы

детские сады

московская область (подмосковье)

строительство

химки

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На территории подмосковных Химок началось строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Подрезково, детского сада на 190 мест в деревне Рузино и обустройство сада малого формата "Палисадик" на 50 мест на базе "Тридцать первой школы", написал глава муниципалитета Дмитрий Волошин в своем телеграм-канале. Также в округе реконструируют дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте и проведут капитальный ремонт в доме творчества "Созведие" в Новых Химках. "С каждым годом число школьников и дошколят в Химках растет. Для нас важно, чтобы мест в образовательных учреждениях было достаточно для комфортного обучения ребят, а школы и детские сады были в каждом районе. В Год педагога и наставника мы приступили к реализации масштабных проектов в сфере образования - строительству новых и реконструкции уже существующих учебных заведений. В общей сложности до конца 2024 года в округе появятся дополнительно 1100 мест для школьников и более 400 мест для малышей", - отметил Волошин. Он добавил, что до конца 2023 года в Химках откроют детский сад в деревне Рузино в Кутузовском поселении на 190 мест. В трехэтажном здании для детей уже обустроили два актовых зала, спортзал, игровые и спальные зоны, буфет. Также благоустроили прогулочную и игровую площадки на улице. Кроме того, в рамках региональной программы "Палисадики" в округе на базе "Тридцать первой школы" готовят к открытию мини-сад на 50 малышей. Учреждение оборудуют всем необходимым для комфортного пребыванию детей. Уже в конце года оба детских сада примут первых воспитанников. В январе в Химках планируют приступить к капитальному ремонту Дома творчества "Созвездие" на улице Панфилова, где более 2100 ребят обучаются иностранным языкам, рисованию, вокалу, игре на музыкальных инструментах, а также занимаются художественной гимнастикой и спортивно-бальными танцами. Здание построено почти 40 лет назад. Капитальному ремонту подлежит все - от инженерных коммуникаций до фасада и внутреннего оснащения кабинетов. Работы планируют завершить до конца 2024 года. Глава округа отметил, что продолжается реконструкция детского сада №9 на Юбилейном проспекте. Здание строят фактически с нуля. Теперь это будет большой трехэтажный садик, где одновременно смогут заниматься более 300 малышей от 1,5 до 7 лет. В дошкольном учреждении обустроят игровые комнаты для детей разных возрастов, спальни, раздевалки, буфет, санузлы и медпункт. Также откроют залы для занятий музыкой и физкультурой. Открыть обновленное учреждение планируют до конца 2024 года. В микрорайоне Подрезково в 2025 году завершат строительство большой четырехэтажной школы на 1100 мест. Проект уже готов. Внутри для ребят обустроят современные кабинеты, лаборантскую, библиотеку, два спортзала и актовый зал. Также благоустроят школьный двор с футбольным полем, зоной для воркаута, площадкой для игры в баскетбол, а также отдельной территорией для учеников младших классов. Ранее в ежегодном обращении к жителям Волошин сообщил, что в ближайшие годы в планах построить шесть новых школ, 15 детских садов, а также капитально отремонтировать еще пять образовательных учреждений, подчеркнули в пресс-службе администрации Химок.

https://ria.ru/20230620/khimki-1879387679.html

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общество, образование, школы, детские сады, московская область (подмосковье), строительство, химки