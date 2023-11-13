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Кушанашвили записал гневное обращение после сообщений о сердечном приступе

Кушанашвили записал гневное обращение после сообщений о сердечном приступе - РИА Новости, 13.11.2023

Кушанашвили записал гневное обращение после сообщений о сердечном приступе

Российский журналист Отар Кушанашвили после новостей о его госпитализации с сердечным приступом записал эмоциональное видеобращение с обещанием "похоронить... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:14

2023-11-13T04:14

2023-11-13T07:13

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отар кушанашвили

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский журналист Отар Кушанашвили после новостей о его госпитализации с сердечным приступом записал эмоциональное видеобращение с обещанием "похоронить всех", кто распространяет непроверенные сведения.Ранее РЕН ТВ сообщил, что Кушанашвили госпитализировали в столичную Боткинскую больницу. Позднее продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил в своем Telegram-канале, что у Кушанашвили было много работы, из-за чего и ухудшилось его состояние здоровья. Некоторое время спустя в Telegram-канале самого журналиста появилась информация о том, что он находится в палате, а его состояние стабилизировалось.Тем не менее, спустя два часа Кушанашвили выложил видеоролик, в котором резко отреагировал на новости о его состоянии здоровья."Я похож на хворого человека? Вы *** (устанете. — Прим. ред.) раньше, чем я заболею. Я всех похороню — тех, кто распространяет грязные слухи", — заявил журналист, используя нецензурную лексику.Кушанашвили добавил, что "полон сил и огня" и находится в автомобиле вместе со своими друзьями, в том числе с продюсером Антоном Шестаком — тем самым, который ранее сообщил об ухудшении его самочувствия."Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить", — резюмировал журналист.Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси. Широкую известность получил как фронтмен программы "Акулы пера". Позднее был ведущим развлекательных музыкальных передач "Партийная зона", "Диск-канал", "Вечеринка из Метелицы" и "Новый год на ТВ-6". Вел программы на радиостанции "Европа плюс", а также снимался в юмористическом сериале "33 квадратных метра".С октября 2016 по май 2020 года — ведущий потребительского ток-шоу "Естественный отбор" на телеканале "ТВ Центр".

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