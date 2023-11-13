https://ria.ru/20231113/nikitin-1909117276.html
Никитин: студентов-целевиков в Новгородской области должно быть до 90%
Никитин: студентов-целевиков в Новгородской области должно быть до 90% - РИА Новости, 13.11.2023
Никитин: студентов-целевиков в Новгородской области должно быть до 90%
Практика целевых договоров в учебных заведениях Новгородской области выстраивается, поручение президента России позволит до 90 процентов мест отдавать... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:15
2023-11-13T13:15
2023-11-13T13:15
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872916560_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_c0c14d268647ca62f372bde8c5b33a53.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Практика целевых договоров в учебных заведениях Новгородской области выстраивается, поручение президента России позволит до 90 процентов мест отдавать "целевикам", рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин журналистам. Он прокомментировал поручения президента, подписанные после заседания президиума Госсовета РФ по развитию рынка труда. Прошло оно в Великом Новгороде 21 сентября. По словам Никитина, одно из главных поручений, которое дал президент Владимир Путин, – это формирование единого кадрового прогноза. Эта тема неоднократно поднималась членами комиссии по соцполитике. Изменения в федеральном законодательстве, над которыми предстоит работать комиссии, предусматривают, что работодатели будут обязаны формировать и публиковать свои прогнозы кадровой потребности на портале "Работа России". Это повысит посещаемость платформы и уровень трудоустройства граждан. Другое важное поручение - заключение целевых договоров между работодателями и учреждениями образования. "Практика целевых договоров выстраивается. Это поручение позволит нам до 90 процентов мест отдавать "целевикам". Если говорить о среднем профессиональном образовании, считаю, что оно должно быть только целевым… А для институтов очень важно, чтобы дети из районов, которые хотят стать врачами, педагогами, поступали и возвращались потом в свой район", - отметил Никитин. Другое поручение главы государства, которое уже начало реализовываться в регионе, - ремонт и строительство студенческих общежитий. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета области выделено более 615 миллионов рублей. В итоге будут отремонтированы четыре общежития, в последующие два года - еще шесть, а до конца 2030 года в порядок приведут все 23 общежития региона. Еще одна тема, которая нашла отражение в поручениях Путина, – вовлечение бизнеса в образовательный процесс. "Президент дал поручение, чтобы центры "Мой бизнес" включались в эту работу. Чтобы на их базе агрегировали кадровый прогноз малых предприятий, и они выстраивали взаимодействие с учреждениями СПО", – добавил Никитин.
https://ria.ru/20231110/avtomobili-1908729593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Практика целевых договоров в учебных заведениях Новгородской области выстраивается, поручение президента России позволит до 90 процентов мест отдавать "целевикам", рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин журналистам.
Он прокомментировал поручения президента, подписанные после заседания президиума Госсовета РФ по развитию рынка труда. Прошло оно в Великом Новгороде
21 сентября. По словам Никитина, одно из главных поручений, которое дал президент Владимир Путин
, – это формирование единого кадрового прогноза. Эта тема неоднократно поднималась членами комиссии по соцполитике. Изменения в федеральном законодательстве, над которыми предстоит работать комиссии, предусматривают, что работодатели будут обязаны формировать и публиковать свои прогнозы кадровой потребности на портале "Работа России". Это повысит посещаемость платформы и уровень трудоустройства граждан. Другое важное поручение - заключение целевых договоров между работодателями и учреждениями образования.
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО
"Практика целевых договоров выстраивается. Это поручение позволит нам до 90 процентов мест отдавать "целевикам". Если говорить о среднем профессиональном образовании, считаю, что оно должно быть только целевым… А для институтов очень важно, чтобы дети из районов, которые хотят стать врачами, педагогами, поступали и возвращались потом в свой район", - отметил Никитин.
Другое поручение главы государства, которое уже начало реализовываться в регионе, - ремонт и строительство студенческих общежитий. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета области выделено более 615 миллионов рублей. В итоге будут отремонтированы четыре общежития, в последующие два года - еще шесть, а до конца 2030 года в порядок приведут все 23 общежития региона. Еще одна тема, которая нашла отражение в поручениях Путина, – вовлечение бизнеса в образовательный процесс.
«
"Президент дал поручение, чтобы центры "Мой бизнес" включались в эту работу. Чтобы на их базе агрегировали кадровый прогноз малых предприятий, и они выстраивали взаимодействие с учреждениями СПО", – добавил Никитин.