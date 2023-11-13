https://ria.ru/20231113/nato-1909193816.html

Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО

Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО - РИА Новости, 13.11.2023

Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО

НАТО должен быть оборонительным альянсом, стремящимся к разоружению и поиску баланса интересов, а не стремиться к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов, РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:23

2023-11-13T17:23

2023-11-13T17:23

в мире

сара вагенкнехт

нато

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сша

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. НАТО должен быть оборонительным альянсом, стремящимся к разоружению и поиску баланса интересов, а не стремиться к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе RND. "НАТО во главе с ведущей державой США вносит свой вклад в глобальные кризисы и конфликты. Вместо этого нам нужен защитный, оборонительный альянс, который стремится к разоружению и балансированию интересов, и не стремится к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов. Нам нужен оборонительный союз на равных условиях, а не это наивное послушание европейцев Соединенным Штатам. Потому что наш интерес — многополярный мир, а не новая конфронтация между блоками", - сказала Вагенкнехт. Она заявила, что каждая начатая война - это слишком много, а также осудила вооруженные конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и Украине. В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.

https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сара вагенкнехт, нато, украина, ливия, германия, сша