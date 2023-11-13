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Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО - РИА Новости, 13.11.2023
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17:23 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/nato-1909193816.html
Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО
Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО - РИА Новости, 13.11.2023
Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО
НАТО должен быть оборонительным альянсом, стремящимся к разоружению и поиску баланса интересов, а не стремиться к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:23
2023-11-13T17:23
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. НАТО должен быть оборонительным альянсом, стремящимся к разоружению и поиску баланса интересов, а не стремиться к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе RND. "НАТО во главе с ведущей державой США вносит свой вклад в глобальные кризисы и конфликты. Вместо этого нам нужен защитный, оборонительный альянс, который стремится к разоружению и балансированию интересов, и не стремится к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов. Нам нужен оборонительный союз на равных условиях, а не это наивное послушание европейцев Соединенным Штатам. Потому что наш интерес — многополярный мир, а не новая конфронтация между блоками", - сказала Вагенкнехт. Она заявила, что каждая начатая война - это слишком много, а также осудила вооруженные конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и Украине. В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.
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в мире, сара вагенкнехт, нато, украина, ливия, германия, сша
В мире, Сара Вагенкнехт, НАТО, Украина, Ливия, Германия, США
Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО

Вагенкнехт: НАТО должна стремиться к разоружению и поиску баланса интересов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. НАТО должен быть оборонительным альянсом, стремящимся к разоружению и поиску баланса интересов, а не стремиться к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе RND.
"НАТО во главе с ведущей державой США вносит свой вклад в глобальные кризисы и конфликты. Вместо этого нам нужен защитный, оборонительный альянс, который стремится к разоружению и балансированию интересов, и не стремится к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов. Нам нужен оборонительный союз на равных условиях, а не это наивное послушание европейцев Соединенным Штатам. Потому что наш интерес — многополярный мир, а не новая конфронтация между блоками", - сказала Вагенкнехт.
Она заявила, что каждая начатая война - это слишком много, а также осудила вооруженные конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и Украине.
В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.
Сара Вагенкнехт на пресс-конференции с заявлением о создании собственной партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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