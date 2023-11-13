Немецкий политик рассказала, какой должна быть НАТО
Вагенкнехт: НАТО должна стремиться к разоружению и поиску баланса интересов
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. НАТО должен быть оборонительным альянсом, стремящимся к разоружению и поиску баланса интересов, а не стремиться к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе RND.
"НАТО во главе с ведущей державой США вносит свой вклад в глобальные кризисы и конфликты. Вместо этого нам нужен защитный, оборонительный альянс, который стремится к разоружению и балансированию интересов, и не стремится к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов. Нам нужен оборонительный союз на равных условиях, а не это наивное послушание европейцев Соединенным Штатам. Потому что наш интерес — многополярный мир, а не новая конфронтация между блоками", - сказала Вагенкнехт.
Она заявила, что каждая начатая война - это слишком много, а также осудила вооруженные конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и Украине.
В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.