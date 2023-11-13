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ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу - РИА Новости, 13.11.2023
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16:16 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html
ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу
ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу - РИА Новости, 13.11.2023
ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу
Житель Бахчисарайского района Крыма выращивал коноплю в лесу и производил наркотики, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:16
2023-11-13T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Житель Бахчисарайского района Крыма выращивал коноплю в лесу и производил наркотики, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "При изготовлении наркотического средства подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли", - говорится в сообщении. Силовиками установлено, что 58-летний ранее судимый житель Бахчисарайского района выращивал на продажу в труднодоступном участке лесного массива вблизи села Предущельное растения рода Cannabis, содержащие наркотические средства. "Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли", - говорится в сообщении. По месту проживания задержанного обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркосодержащих растений в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, фсб, россия, республика крым
Происшествия, ФСБ, Россия, Республика Крым
ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу

ФСБ задержала крымчанина за выращивание конопли и производство наркотиков в лесу

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Житель Бахчисарайского района Крыма выращивал коноплю в лесу и производил наркотики, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
«
"При изготовлении наркотического средства подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли", - говорится в сообщении.
Силовиками установлено, что 58-летний ранее судимый житель Бахчисарайского района выращивал на продажу в труднодоступном участке лесного массива вблизи села Предущельное растения рода Cannabis, содержащие наркотические средства.
"Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли", - говорится в сообщении.
По месту проживания задержанного обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркосодержащих растений в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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