https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html

ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу

ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу - РИА Новости, 13.11.2023

ФСБ задержала жителя Крыма, устроившего нарколабораторию в лесу

Житель Бахчисарайского района Крыма выращивал коноплю в лесу и производил наркотики, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:16

2023-11-13T16:16

2023-11-13T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Житель Бахчисарайского района Крыма выращивал коноплю в лесу и производил наркотики, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "При изготовлении наркотического средства подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли", - говорится в сообщении. Силовиками установлено, что 58-летний ранее судимый житель Бахчисарайского района выращивал на продажу в труднодоступном участке лесного массива вблизи села Предущельное растения рода Cannabis, содержащие наркотические средства. "Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли", - говорится в сообщении. По месту проживания задержанного обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркосодержащих растений в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

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происшествия, фсб, россия, республика крым