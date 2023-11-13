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В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев

В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев - РИА Новости, 13.11.2023

В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев

Полиция Тель-Авива задержала двух палестинских подростков, которые 2 ноября планировали совершить атаку с ножами на израильских солдат на одной из городских... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:36

2023-11-13T18:36

2023-11-13T18:36

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тель-авив

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Тель-Авива задержала двух палестинских подростков, которые 2 ноября планировали совершить атаку с ножами на израильских солдат на одной из городских железнодорожных станций, сообщила в понедельник пресс-служба полиции. "Окружная полиция Тель-Авива предотвратила нападение с ножом у железнодорожной станции Савидор, задержав двоих подозреваемых, у которых были обнаружены ножи", - сообщила пресс-служба, добавив, что инцидент произошел 2 ноября. По данным полиции, задержанными оказались двое школьников из арабского города Умм эль-Фахм, расположенном неподалеку от границы с Палестинской автономией на севере Израиля.

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в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году