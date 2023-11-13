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В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев - РИА Новости, 13.11.2023
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18:36 13.11.2023
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В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев
В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев - РИА Новости, 13.11.2023
В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев
Полиция Тель-Авива задержала двух палестинских подростков, которые 2 ноября планировали совершить атаку с ножами на израильских солдат на одной из городских... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:36
2023-11-13T18:36
в мире
тель-авив
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Тель-Авива задержала двух палестинских подростков, которые 2 ноября планировали совершить атаку с ножами на израильских солдат на одной из городских железнодорожных станций, сообщила в понедельник пресс-служба полиции. "Окружная полиция Тель-Авива предотвратила нападение с ножом у железнодорожной станции Савидор, задержав двоих подозреваемых, у которых были обнаружены ножи", - сообщила пресс-служба, добавив, что инцидент произошел 2 ноября. По данным полиции, задержанными оказались двое школьников из арабского города Умм эль-Фахм, расположенном неподалеку от границы с Палестинской автономией на севере Израиля.
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в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о задержании планировавших атаку в Тель-Авиве палестинцев

Полиция Израиля: задержаны двое палестинцев, планировавших атаку в Тель-Авиве

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Тель-Авива задержала двух палестинских подростков, которые 2 ноября планировали совершить атаку с ножами на израильских солдат на одной из городских железнодорожных станций, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.
"Окружная полиция Тель-Авива предотвратила нападение с ножом у железнодорожной станции Савидор, задержав двоих подозреваемых, у которых были обнаружены ножи", - сообщила пресс-служба, добавив, что инцидент произошел 2 ноября.
По данным полиции, задержанными оказались двое школьников из арабского города Умм эль-Фахм, расположенном неподалеку от границы с Палестинской автономией на севере Израиля.
 
В миреТель-АвивИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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