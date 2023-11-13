https://ria.ru/20231113/napadenie-1909206584.html
В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне
В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне - РИА Новости, 13.11.2023
В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне
Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на подростка в бассейне в Орле, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:15
2023-11-13T18:15
2023-11-13T18:15
происшествия
орел
орловская область
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на подростка в бассейне в Орле, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. Накануне в Telegram-канале SHOT появилась информация о нападении на подростка в бассейне центрального стадиона имени Ленина в Орле. Отмечалось, что 57-летний мужчина зашел в душевую вслед за 13-летним мальчиком, набросился на него и стал приглашать к себе в гости. Подросток вырвался, убежал домой и рассказал о произошедшем родителям. "Из СМИ мне данная ситуация известна, мы ее держим на контроле. На сегодняшний момент уголовное дело возбуждено, им занимается следственный комитет, подозреваемый арестован в настоящий момент", – рассказал Домогатский. Он отметил, что федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее высказывалась об ужесточении наказания по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. "Давно назрел вопрос – в таких общественных местах в учреждениях должны созданы быть условия, дополнительные помещения для того, чтобы дети вместе со своими сверстниками могли беспрепятственно переодеваться, принимать душ. В банях, в бассейнах создать условия доступа к этим помещениям только детям, без взрослых", – подчеркнул Домогатский. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию, так как в ней фигурирует несовершеннолетний.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html
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происшествия, орел, орловская область, мария львова-белова
Происшествия, Орел, Орловская область, Мария Львова-Белова
В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне
В Орле задержали подозреваемого в нападении на 13-летнего мальчика в бассейне
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на подростка в бассейне в Орле, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.
Накануне в Telegram-канале SHOT появилась информация о нападении на подростка в бассейне центрального стадиона имени Ленина в Орле. Отмечалось, что 57-летний мужчина зашел в душевую вслед за 13-летним мальчиком, набросился на него и стал приглашать к себе в гости. Подросток вырвался, убежал домой и рассказал о произошедшем родителям.
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе
"Из СМИ мне данная ситуация известна, мы ее держим на контроле. На сегодняшний момент уголовное дело возбуждено, им занимается следственный комитет, подозреваемый арестован в настоящий момент", – рассказал Домогатский.
Он отметил, что федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова
ранее высказывалась об ужесточении наказания по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
"Давно назрел вопрос – в таких общественных местах в учреждениях должны созданы быть условия, дополнительные помещения для того, чтобы дети вместе со своими сверстниками могли беспрепятственно переодеваться, принимать душ. В банях, в бассейнах создать условия доступа к этим помещениям только детям, без взрослых", – подчеркнул Домогатский.
Правоохранительные органы не комментируют ситуацию, так как в ней фигурирует несовершеннолетний.
Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе