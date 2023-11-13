https://ria.ru/20231113/napadenie-1909206584.html

В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне

В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне - РИА Новости, 13.11.2023

В Орле задержали подозреваемого в нападении на подростка в бассейне

Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на подростка в бассейне в Орле, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:15

2023-11-13T18:15

2023-11-13T18:15

происшествия

орел

орловская область

мария львова-белова

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на подростка в бассейне в Орле, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. Накануне в Telegram-канале SHOT появилась информация о нападении на подростка в бассейне центрального стадиона имени Ленина в Орле. Отмечалось, что 57-летний мужчина зашел в душевую вслед за 13-летним мальчиком, набросился на него и стал приглашать к себе в гости. Подросток вырвался, убежал домой и рассказал о произошедшем родителям. "Из СМИ мне данная ситуация известна, мы ее держим на контроле. На сегодняшний момент уголовное дело возбуждено, им занимается следственный комитет, подозреваемый арестован в настоящий момент", – рассказал Домогатский. Он отметил, что федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее высказывалась об ужесточении наказания по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. "Давно назрел вопрос – в таких общественных местах в учреждениях должны созданы быть условия, дополнительные помещения для того, чтобы дети вместе со своими сверстниками могли беспрепятственно переодеваться, принимать душ. В банях, в бассейнах создать условия доступа к этим помещениям только детям, без взрослых", – подчеркнул Домогатский. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию, так как в ней фигурирует несовершеннолетний.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html

https://ria.ru/20230913/arest-1896103293.html

орел

орловская область

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происшествия, орел, орловская область, мария львова-белова