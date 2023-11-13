https://ria.ru/20231113/napadenie-1909178007.html

На концерте в Москве пьяный фанат напал на полицейского

На концерте в Москве пьяный фанат напал на полицейского - РИА Новости, 13.11.2023

На концерте в Москве пьяный фанат напал на полицейского

Пьяный фанат напал на полицейского на "ВТБ Арене" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:19

2023-11-13T16:19

2023-11-13T16:19

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

пикник

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пьяный фанат напал на полицейского на "ВТБ Арене" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 11 ноября нетрезвый мужчина "применил на территории комплекса "ВТБ Арена" насилие в отношении сотрудника полиции". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на концерте музыкальной группы "Пикник": полицейский отказался пропускать мужчину подшофе, из-за чего и произошла драка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала Иванова, добавив, что сейчас с фигурантом работает следователь. Кроме того, в ближайшее время следствие предъявит обвинение подозреваемому, а также попросит суд о его аресте. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, госпитализация пострадавшему полицейскому не потребовалась.

https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904101584.html

https://ria.ru/20231020/sizo-1904225889.html

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), пикник