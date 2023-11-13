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В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника - РИА Новости, 13.11.2023
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника
Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:52
2023-11-13T08:52
2023-11-13T08:52
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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram. Отмечается, что правоохранители устанавливают местонахождение мальчика. "В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Давида М…", - говорится в сообщении. Отмечается, что что 11 ноября ребенок направился с другом в кино в один из торговых центров Иркутска, после чего уехал на такси домой. С этого момента о нем ничего не известно.
https://ria.ru/20231109/pediatr-1908464363.html
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происшествия, иркутск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Происшествия, Иркутск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника
МВД: в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника