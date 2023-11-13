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В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника - РИА Новости, 13.11.2023
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08:52 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/mvd-1909054226.html
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника - РИА Новости, 13.11.2023
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника
Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:52
2023-11-13T08:52
происшествия
иркутск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram. Отмечается, что правоохранители устанавливают местонахождение мальчика. "В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Давида М…", - говорится в сообщении. Отмечается, что что 11 ноября ребенок направился с другом в кино в один из торговых центров Иркутска, после чего уехал на такси домой. С этого момента о нем ничего не известно.
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происшествия, иркутск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Происшествия, Иркутск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника

МВД: в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram.
Отмечается, что правоохранители устанавливают местонахождение мальчика.
«
"В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Давида М…", - говорится в сообщении.
Отмечается, что что 11 ноября ребенок направился с другом в кино в один из торговых центров Иркутска, после чего уехал на такси домой. С этого момента о нем ничего не известно.
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