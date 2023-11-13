https://ria.ru/20231113/mvd-1909054226.html

В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника

В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника - РИА Новости, 13.11.2023

В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника

Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:52

2023-11-13T08:52

2023-11-13T08:52

происшествия

иркутск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Полицейские в Иркутске вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника, сообщает ГУ МВД региона в Telegram. Отмечается, что правоохранители устанавливают местонахождение мальчика. "В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Давида М…", - говорится в сообщении. Отмечается, что что 11 ноября ребенок направился с другом в кино в один из торговых центров Иркутска, после чего уехал на такси домой. С этого момента о нем ничего не известно.

https://ria.ru/20231109/pediatr-1908464363.html

иркутск

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2023

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происшествия, иркутск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество