https://ria.ru/20231113/murmansk-1909084676.html
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО - РИА Новости, 13.11.2023
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО
Правительство Мурманской области с начала проведения специальной военной операции направило более 195 тысяч единиц специализированного груза для военнослужащих, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:13
2023-11-13T11:13
2023-11-13T11:14
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908439811_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_8a8a483c078bb9607a15432a4f00ad9f.jpg
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области с начала проведения специальной военной операции направило более 195 тысяч единиц специализированного груза для военнослужащих, в том числе технику и снаряжение, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. Глава региона отметил, что правительство области оказывает помощь бойцам с первого дня проведения специальной военной операции. "За это время правительством Мурманской области нашим бойцам направлено более 195 тысяч единиц различного груза, техники, снаряжения – всего того, что необходимо. Последнюю партию передали в четверг, в нее вошли три автомобиля, теле- и радиоаппаратура, противодронные ружья, оптика", - сказал Чибис. Он добавил, что основная часть оборудования ушла в зону СВО, а еще часть техники, необходимой для обучения операторов дронов, – поставлена в созданный Северным флотом центр подготовки таких специалистов. Кроме того, в рамках гуманитарной акции "Север помогает" в зону спецоперации направлено более 586 тонн продуктов и вещей. Чуть больше года работает в регионе центр поддержки семей участников СВО, его филиалы действуют в 13 муниципалитетах региона. Всего оказывается 29 видов поддержки для участников СВО, мобилизованных и членов их семей. "За год сотрудникам центра поступило 15 тысяч вопросов, из них решено 99,2%, остальные вопросы в работе, они поступают, решаются, каждый - до момента, пока заявитель не будет удовлетворен результатом отработки", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20231113/pomosch-1909068173.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908439811_85:0:1196:833_1920x0_80_0_0_2843c696c855d85fd02f3260425ef1f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, вооруженные силы рф
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Вооруженные силы РФ
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО
Чибис: мурманские власти отправили более 195 тысяч единиц спецгруза бойцам СВО
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области с начала проведения специальной военной операции направило более 195 тысяч единиц специализированного груза для военнослужащих, в том числе технику и снаряжение, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
Глава региона отметил, что правительство области оказывает помощь бойцам с первого дня проведения специальной военной операции. "За это время правительством Мурманской области нашим бойцам направлено более 195 тысяч единиц различного груза, техники, снаряжения – всего того, что необходимо. Последнюю партию передали в четверг, в нее вошли три автомобиля, теле- и радиоаппаратура, противодронные ружья, оптика", - сказал Чибис.
Он добавил, что основная часть оборудования ушла в зону СВО, а еще часть техники, необходимой для обучения операторов дронов, – поставлена в созданный Северным флотом центр подготовки таких специалистов. Кроме того, в рамках гуманитарной акции "Север помогает" в зону спецоперации направлено более 586 тонн продуктов и вещей.
Чуть больше года работает в регионе центр поддержки семей участников СВО, его филиалы действуют в 13 муниципалитетах региона. Всего оказывается 29 видов поддержки для участников СВО, мобилизованных и членов их семей.
"За год сотрудникам центра поступило 15 тысяч вопросов, из них решено 99,2%, остальные вопросы в работе, они поступают, решаются, каждый - до момента, пока заявитель не будет удовлетворен результатом отработки", - отметил глава региона.
Мурманская епархия передала УАЗ для хозяйственных нужд в зону СВО