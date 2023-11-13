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Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО - РИА Новости, 13.11.2023
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Мурманская область
 
11:13 13.11.2023 (обновлено: 11:14 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/murmansk-1909084676.html
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО - РИА Новости, 13.11.2023
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО
Правительство Мурманской области с начала проведения специальной военной операции направило более 195 тысяч единиц специализированного груза для военнослужащих, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:13
2023-11-13T11:14
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
вооруженные силы рф
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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области с начала проведения специальной военной операции направило более 195 тысяч единиц специализированного груза для военнослужащих, в том числе технику и снаряжение, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. Глава региона отметил, что правительство области оказывает помощь бойцам с первого дня проведения специальной военной операции. "За это время правительством Мурманской области нашим бойцам направлено более 195 тысяч единиц различного груза, техники, снаряжения – всего того, что необходимо. Последнюю партию передали в четверг, в нее вошли три автомобиля, теле- и радиоаппаратура, противодронные ружья, оптика", - сказал Чибис. Он добавил, что основная часть оборудования ушла в зону СВО, а еще часть техники, необходимой для обучения операторов дронов, – поставлена в созданный Северным флотом центр подготовки таких специалистов. Кроме того, в рамках гуманитарной акции "Север помогает" в зону спецоперации направлено более 586 тонн продуктов и вещей. Чуть больше года работает в регионе центр поддержки семей участников СВО, его филиалы действуют в 13 муниципалитетах региона. Всего оказывается 29 видов поддержки для участников СВО, мобилизованных и членов их семей. "За год сотрудникам центра поступило 15 тысяч вопросов, из них решено 99,2%, остальные вопросы в работе, они поступают, решаются, каждый - до момента, пока заявитель не будет удовлетворен результатом отработки", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20231113/pomosch-1909068173.html
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мурманская область, андрей чибис, вооруженные силы рф
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Вооруженные силы РФ
Власти Мурманской области отправили более 195 тысяч единиц спецгруза на СВО

Чибис: мурманские власти отправили более 195 тысяч единиц спецгруза бойцам СВО

© Фото : оперативный штаб Мурманской областиОчередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО
Очередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : оперативный штаб Мурманской области
Очередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО. Архивное фото
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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области с начала проведения специальной военной операции направило более 195 тысяч единиц специализированного груза для военнослужащих, в том числе технику и снаряжение, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
Глава региона отметил, что правительство области оказывает помощь бойцам с первого дня проведения специальной военной операции. "За это время правительством Мурманской области нашим бойцам направлено более 195 тысяч единиц различного груза, техники, снаряжения – всего того, что необходимо. Последнюю партию передали в четверг, в нее вошли три автомобиля, теле- и радиоаппаратура, противодронные ружья, оптика", - сказал Чибис.
Он добавил, что основная часть оборудования ушла в зону СВО, а еще часть техники, необходимой для обучения операторов дронов, – поставлена в созданный Северным флотом центр подготовки таких специалистов. Кроме того, в рамках гуманитарной акции "Север помогает" в зону спецоперации направлено более 586 тонн продуктов и вещей.
Чуть больше года работает в регионе центр поддержки семей участников СВО, его филиалы действуют в 13 муниципалитетах региона. Всего оказывается 29 видов поддержки для участников СВО, мобилизованных и членов их семей.
"За год сотрудникам центра поступило 15 тысяч вопросов, из них решено 99,2%, остальные вопросы в работе, они поступают, решаются, каждый - до момента, пока заявитель не будет удовлетворен результатом отработки", - отметил глава региона.
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Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисВооруженные силы РФ
 
 
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