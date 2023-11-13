https://ria.ru/20231113/moskva-1909108454.html
Бирюков: столичный коммунальный флот подготовили к зиме
Бирюков: столичный коммунальный флот подготовили к зиме - РИА Новости, 13.11.2023
Бирюков: столичный коммунальный флот подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:38
2023-11-13T12:38
2023-11-13T12:38
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. "Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что с апреля по октябрь было собрано около 600 тонн мусора, ликвидировано почти 100 загрязнений, со дна извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта. "В межнавигационный период проведем регламентное обслуживание всех судов, при необходимости обновим оборудование. Перед стартом нового сезона навигации на судах будет организован комплекс пусконаладочных работ. Капитальный ремонт пройдут четыре несамоходные шаланды и два плавательных крана. На первых заменят обшивки корпусов и электрооборудование, на вторых отремонтируют главные дизель-генераторные установки", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания сезонной навигации на воде остались два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжают работать несколько быстроходных специализированных катеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок", - рассказал Бирюков
.
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Заместитель мэра подчеркнул, что с апреля по октябрь было собрано около 600 тонн мусора, ликвидировано почти 100 загрязнений, со дна извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.
"В межнавигационный период проведем регламентное обслуживание всех судов, при необходимости обновим оборудование. Перед стартом нового сезона навигации на судах будет организован комплекс пусконаладочных работ. Капитальный ремонт пройдут четыре несамоходные шаланды и два плавательных крана. На первых заменят обшивки корпусов и электрооборудование, на вторых отремонтируют главные дизель-генераторные установки", - рассказал заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания сезонной навигации на воде остались два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжают работать несколько быстроходных специализированных катеров.