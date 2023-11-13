Рейтинг@Mail.ru
Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/moshenniki-1909046973.html
Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников
Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 13.11.2023
Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" после обращения жителя города, который перевел... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:16
2023-11-13T07:16
магадан
магаданская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МАГАДАН, 13 ноя- РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" после обращения жителя города, который перевел лжеброкерам 10 миллионов рублей, сообщает УМВД России по Магаданской области. "В течение нескольких месяцев лжеброкер с помощью видеозвонка контролировал вложения колымчанина, который постоянно пополнял якобы свой счет. Когда сумма стала превышать 10 миллионов "акционер" попытался вывести денежные средства на свою карту, но операция ему не удалась", - сообщает ведомство. Дополняется, что кибермошенник сообщил мужчине, что прежде чем вывести "активы" необходимо заплатить "налог". Колымчанин сделал перевод в размере 365 тысяч рублей, после чего так и не смог забрать свои вложения. Злоумышленники перестали выходить на связь.
https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html
магадан
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, магаданская область, россия, происшествия
Магадан, Магаданская область, Россия, Происшествия
Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников

Житель Магаданской области перечислил лжеброкерам десять миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 13 ноя- РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" после обращения жителя города, который перевел лжеброкерам 10 миллионов рублей, сообщает УМВД России по Магаданской области.
"В течение нескольких месяцев лжеброкер с помощью видеозвонка контролировал вложения колымчанина, который постоянно пополнял якобы свой счет. Когда сумма стала превышать 10 миллионов "акционер" попытался вывести денежные средства на свою карту, но операция ему не удалась", - сообщает ведомство.
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз
5 ноября, 06:35
Дополняется, что кибермошенник сообщил мужчине, что прежде чем вывести "активы" необходимо заплатить "налог". Колымчанин сделал перевод в размере 365 тысяч рублей, после чего так и не смог забрать свои вложения. Злоумышленники перестали выходить на связь.
 
МагаданМагаданская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала