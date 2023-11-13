https://ria.ru/20231113/moshenniki-1909046973.html

Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников

Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 13.11.2023

Житель Магаданской области лишился десяти миллионов рублей из-за мошенников

Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" после обращения жителя города, который перевел... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:16

2023-11-13T07:16

2023-11-13T07:16

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магаданская область

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МАГАДАН, 13 ноя- РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" после обращения жителя города, который перевел лжеброкерам 10 миллионов рублей, сообщает УМВД России по Магаданской области. "В течение нескольких месяцев лжеброкер с помощью видеозвонка контролировал вложения колымчанина, который постоянно пополнял якобы свой счет. Когда сумма стала превышать 10 миллионов "акционер" попытался вывести денежные средства на свою карту, но операция ему не удалась", - сообщает ведомство. Дополняется, что кибермошенник сообщил мужчине, что прежде чем вывести "активы" необходимо заплатить "налог". Колымчанин сделал перевод в размере 365 тысяч рублей, после чего так и не смог забрать свои вложения. Злоумышленники перестали выходить на связь.

https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html

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магадан, магаданская область, россия, происшествия