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Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил МИД ПМР - РИА Новости, 13.11.2023
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21:51 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/moldavia-1909250447.html
Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил МИД ПМР
Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил МИД ПМР - РИА Новости, 13.11.2023
Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил МИД ПМР
Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:51
2023-11-13T21:51
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ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Нужно полагать, что Молдова усиливает свою армию, чтобы что? Здесь вопрос открытый. Нас это крайне беспокоит. Мы не видим никакой позитивной перспективы в милитаризации Молдовы и считаем это таким же элементом, который создает угрозу миру и безопасности", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Ранее минобороны Молдавии сообщило, что в Кишинев прибыла первая партия военной помощи от Франции для национальной армии. В состав помощи входит личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что груз предназначен для пехотных войск республики. "С целью нивелирования обострения конфликта у нас действует миротворческая операция на протяжении 30 лет, причем действует на основании международного договора, и, соответственно, это та реальность, в которой мы находимся. Но одна из сторон конфликта начинает усиленно вооружаться, причем ее вооружают страны Запада, страны НАТО - это США, Германия, Франция", - отметил Игнатьев. Ранее президент Молдавии Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231113/moldavia-1909237759.html
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в мире, кишинев, сша, молдавия, виталий игнатьев, нато
В мире, Кишинев, США, Молдавия, Виталий Игнатьев, НАТО
Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил МИД ПМР

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал милитаризацию Молдавии угрозой миру и безопасности

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПриспущенные флаги на фасаде здания правительства республики Молдова в Кишиневе
Приспущенные флаги на фасаде здания правительства республики Молдова в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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Приспущенные флаги на фасаде здания правительства республики Молдова в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Нужно полагать, что Молдова усиливает свою армию, чтобы что? Здесь вопрос открытый. Нас это крайне беспокоит. Мы не видим никакой позитивной перспективы в милитаризации Молдовы и считаем это таким же элементом, который создает угрозу миру и безопасности", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
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Ранее минобороны Молдавии сообщило, что в Кишинев прибыла первая партия военной помощи от Франции для национальной армии. В состав помощи входит личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что груз предназначен для пехотных войск республики.
"С целью нивелирования обострения конфликта у нас действует миротворческая операция на протяжении 30 лет, причем действует на основании международного договора, и, соответственно, это та реальность, в которой мы находимся. Но одна из сторон конфликта начинает усиленно вооружаться, причем ее вооружают страны Запада, страны НАТО - это США, Германия, Франция", - отметил Игнатьев.
Ранее президент Молдавии Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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