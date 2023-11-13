https://ria.ru/20231113/moldavia-1909205312.html

В Молдавии подтвердили решение об исключении кандидата Коршиковой

В Молдавии подтвердили решение об исключении кандидата Коршиковой - РИА Новости, 13.11.2023

В Молдавии подтвердили решение об исключении кандидата Коршиковой

Суд Бельц, второго по населению города в Молдавии, оставил в силе решение об исключении независимого кандидата Арины Коршиковой из избирательной гонки на пост... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:08

2023-11-13T18:08

2023-11-13T18:08

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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Суд Бельц, второго по населению города в Молдавии, оставил в силе решение об исключении независимого кандидата Арины Коршиковой из избирательной гонки на пост мэра, написала политик в своем Telegram-канале. "К сожалению, суд Бельц первой инстанции отказался восстанавливать меня в предвыборной гонке и отклонил наш запрос. Но это всего лишь этап, и мы двигаемся дальше по законной процедуре. И верим в нашу итоговую победу. Ни на минуту не прерываясь, продолжаем наши уличные и дворовые встречи", - написала Коршикова, подчеркнув, что решение будет опротестовано в Апелляционной палате. В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Арина Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии "Шор". Это решение было опротестовано в суде города Бельцы, однако отклонено. Если в конечном итоге суд высшей инстанции поддержит решение избирательной комиссии, то во второй тур проходит занявший третье место кандидат от Партии социалистов Максим Морошан.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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