https://ria.ru/20231113/modernizatsiya-1909195587.html
Модернизация объектов теплоснабжения завершается в Тверской области
Модернизация объектов теплоснабжения завершается в Тверской области - РИА Новости, 13.11.2023
Модернизация объектов теплоснабжения завершается в Тверской области
В Тверской области завершается реализация проектов модернизации объектов теплоснабжения, запланированных на 2023 год при поддержке Фонда национального... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:31
2023-11-13T17:31
2023-11-13T17:31
тверская область
вышний волочек
конаково
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершается реализация проектов модернизации объектов теплоснабжения, запланированных на 2023 год при поддержке Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Наша главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг. В регионе ведется комплексная работа, направленная на модернизацию сетей", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю. Начиная с 2017 года Тверская область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. В 2023 году в Тверской области при участии Фонда обновляют систему теплоснабжения по нескольким проектам. Часть работ уже выполнили, в полном объеме мероприятия реализуют до конца года. В результате качество теплоснабжения повысят для более 80 тысяч человек, говорится в сообщении. В том числе два проекта в преддверии отопительного сезона завершили в Конаково. В городе провели реконструкцию магистрального трубопровода тепловой сети протяженностью 1,8 километра с заменой опор, а также капитальный ремонт теплотрасс на улицах Учебная, Васильковского и Энергетиков общей протяженностью 2,9 километра. В городе Вышний Волочек до конца текущего года предусмотрен ввод в эксплуатацию восьми газовых блочно-модульных котельных на улицах Баумана, Егорова, Большая Садовая, 3-я Пролетарская, Ямская, а также на Московском шоссе, поселке Кирова и в Речном переулке, добавили в пресс-службе. Все новые котельные уже установили. На объектах ведется настройка оборудования, идет технологическое присоединение коммуникаций, благоустройство территории. Котельные оснащают автоматизированным оборудованием, которое позволяет обеспечить дистанционный контроль параметров работы. Благодаря установке блочных котельных бесперебойным теплоснабжением будут обеспечены объекты жилищного фонда и социальной инфраструктуры, снизятся тепловые потери и затраты на энергоресурсы, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231110/stroitelstvo-1908695492.html
https://ria.ru/20231110/verkhnevolzhe-1908729482.html
вышний волочек
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вышний волочек, конаково, игорь руденя, жкх
Тверская область, Вышний Волочек, Конаково, Игорь Руденя, ЖКХ
ТВЕРЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершается реализация проектов модернизации объектов теплоснабжения, запланированных на 2023 год при поддержке Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Наша главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг. В регионе ведется комплексная работа, направленная на модернизацию сетей", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю
.
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области
Начиная с 2017 года Тверская область
оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса.
В 2023 году в Тверской области при участии Фонда обновляют систему теплоснабжения по нескольким проектам. Часть работ уже выполнили, в полном объеме мероприятия реализуют до конца года. В результате качество теплоснабжения повысят для более 80 тысяч человек, говорится в сообщении.
В том числе два проекта в преддверии отопительного сезона завершили в Конаково
. В городе провели реконструкцию магистрального трубопровода тепловой сети протяженностью 1,8 километра с заменой опор, а также капитальный ремонт теплотрасс на улицах Учебная, Васильковского и Энергетиков общей протяженностью 2,9 километра.
В городе Вышний Волочек
до конца текущего года предусмотрен ввод в эксплуатацию восьми газовых блочно-модульных котельных на улицах Баумана, Егорова, Большая Садовая, 3-я Пролетарская, Ямская, а также на Московском шоссе, поселке Кирова
и в Речном переулке, добавили в пресс-службе.
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Все новые котельные уже установили. На объектах ведется настройка оборудования, идет технологическое присоединение коммуникаций, благоустройство территории. Котельные оснащают автоматизированным оборудованием, которое позволяет обеспечить дистанционный контроль параметров работы.
Благодаря установке блочных котельных бесперебойным теплоснабжением будут обеспечены объекты жилищного фонда и социальной инфраструктуры, снизятся тепловые потери и затраты на энергоресурсы, пояснили в пресс-службе.