https://ria.ru/20231113/midiki-1909203931.html
Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку
Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку - РИА Новости, 13.11.2023
Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку
Более двух тысяч медиков в Архангельской области пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет привлекать в регион новых специалистов и... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:02
2023-11-13T18:02
2023-11-13T18:02
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч медиков в Архангельской области пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет привлекать в регион новых специалистов и ликвидировать дефицит кадров, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Более двух тысяч медработников и тех, кто только обучается профессии, пользуются мерами поддержки, многие из которых начали действовать относительно недавно, но уже можно сказать, что они привлекательны для специалистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что меры направлены в первую очередь на то, чтобы привлечь на работу в государственные медучреждения как можно больше квалифицированных специалистов, обеспечив им достойные условия для работы и жизни. "С начала 2022 года в больницы трудоустроились 844 молодых медика - это почти на 100 человек больше, чем в общей сложности за два предыдущих года. Еще 166 специалистов приехали работать в учреждения здравоохранения Архангельской области из других регионов", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В регионе действует целый комплекс мер для медицинских кадров. По данным регионального правительства, на сегодняшний день 396 специалистов получают компенсацию за аренду жилья, а еще 36 медработникам в 2023 году предоставлено служебное жилье. Для медиков в этом году также приобретено 11 квартир. Отдельное внимание уделяется специалистам, работающим в отдаленных уголках области: 1056 человек получают надбавку к зарплате. Сельские врачи и фельдшеры ежемесячно получают дополнительно десять тысяч рублей, медсестры - пять тысяч рублей. С начала года на обеспечение этой меры поддержки было направлено порядка 108 миллионов рублей. Для медицинских работников также доступны льготная ипотека и возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, если они проживают в сельской местности. С осени прошлого года в учреждениях здравоохранения области введена практика наставничества: почти 200 специалистов выступают проводниками в мир практической медицины. Каждый из наставников может курировать до трех молодых медиков. Кроме того, власти активно поддерживают студентов Северного государственного медицинского университета, заключивших целевой договор о гарантированном трудоустройстве в архангельские учреждения. "Всего 789 человек, обучающихся по направлениям специалитета и ординатуры, получают доплату к стипендии. Такая же мера поддержки распространяется на студентов-целевиков, обучающихся по программам среднего профобразования: сегодня стипендию получают 72 будущих фельдшера и медсестры. Лучшие студенты Архангельского медколледжа получают губернаторскую стипендию в размере 10 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского. В региональном правительстве отметили, что привлечение медицинских кадров в сферу региональной медицины - одно из ключевых направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку
Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку
АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя - РИА Новости.
Более двух тысяч медиков в Архангельской области пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет привлекать в регион новых специалистов и ликвидировать дефицит кадров, сообщили в пресс-службе
правительства региона.
"Более двух тысяч медработников и тех, кто только обучается профессии, пользуются мерами поддержки, многие из которых начали действовать относительно недавно, но уже можно сказать, что они привлекательны для специалистов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что меры направлены в первую очередь на то, чтобы привлечь на работу в государственные медучреждения как можно больше квалифицированных специалистов, обеспечив им достойные условия для работы и жизни.
"С начала 2022 года в больницы трудоустроились 844 молодых медика - это почти на 100 человек больше, чем в общей сложности за два предыдущих года. Еще 166 специалистов приехали работать в учреждения здравоохранения Архангельской области из других регионов", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
.
В регионе действует целый комплекс мер для медицинских кадров. По данным регионального правительства, на сегодняшний день 396 специалистов получают компенсацию за аренду жилья, а еще 36 медработникам в 2023 году предоставлено служебное жилье. Для медиков в этом году также приобретено 11 квартир.
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Отдельное внимание уделяется специалистам, работающим в отдаленных уголках области: 1056 человек получают надбавку к зарплате. Сельские врачи и фельдшеры ежемесячно получают дополнительно десять тысяч рублей, медсестры - пять тысяч рублей. С начала года на обеспечение этой меры поддержки было направлено порядка 108 миллионов рублей.
Для медицинских работников также доступны льготная ипотека и возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, если они проживают в сельской местности. С осени прошлого года в учреждениях здравоохранения области введена практика наставничества: почти 200 специалистов выступают проводниками в мир практической медицины. Каждый из наставников может курировать до трех молодых медиков.
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Кроме того, власти активно поддерживают студентов Северного государственного медицинского университета, заключивших целевой договор о гарантированном трудоустройстве в архангельские учреждения. "Всего 789 человек, обучающихся по направлениям специалитета и ординатуры, получают доплату к стипендии. Такая же мера поддержки распространяется на студентов-целевиков, обучающихся по программам среднего профобразования: сегодня стипендию получают 72 будущих фельдшера и медсестры. Лучшие студенты Архангельского медколледжа получают губернаторскую стипендию в размере 10 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.
В региональном правительстве отметили, что привлечение медицинских кадров в сферу региональной медицины - одно из ключевых направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным
.
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