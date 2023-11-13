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Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку

Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку - РИА Новости, 13.11.2023

Более двух тысяч медиков Архангельской области получают господдержку

Более двух тысяч медиков в Архангельской области пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет привлекать в регион новых специалистов и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:02

2023-11-13T18:02

2023-11-13T18:02

архангельская область

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч медиков в Архангельской области пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет привлекать в регион новых специалистов и ликвидировать дефицит кадров, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Более двух тысяч медработников и тех, кто только обучается профессии, пользуются мерами поддержки, многие из которых начали действовать относительно недавно, но уже можно сказать, что они привлекательны для специалистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что меры направлены в первую очередь на то, чтобы привлечь на работу в государственные медучреждения как можно больше квалифицированных специалистов, обеспечив им достойные условия для работы и жизни. "С начала 2022 года в больницы трудоустроились 844 молодых медика - это почти на 100 человек больше, чем в общей сложности за два предыдущих года. Еще 166 специалистов приехали работать в учреждения здравоохранения Архангельской области из других регионов", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В регионе действует целый комплекс мер для медицинских кадров. По данным регионального правительства, на сегодняшний день 396 специалистов получают компенсацию за аренду жилья, а еще 36 медработникам в 2023 году предоставлено служебное жилье. Для медиков в этом году также приобретено 11 квартир. Отдельное внимание уделяется специалистам, работающим в отдаленных уголках области: 1056 человек получают надбавку к зарплате. Сельские врачи и фельдшеры ежемесячно получают дополнительно десять тысяч рублей, медсестры - пять тысяч рублей. С начала года на обеспечение этой меры поддержки было направлено порядка 108 миллионов рублей. Для медицинских работников также доступны льготная ипотека и возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, если они проживают в сельской местности. С осени прошлого года в учреждениях здравоохранения области введена практика наставничества: почти 200 специалистов выступают проводниками в мир практической медицины. Каждый из наставников может курировать до трех молодых медиков. Кроме того, власти активно поддерживают студентов Северного государственного медицинского университета, заключивших целевой договор о гарантированном трудоустройстве в архангельские учреждения. "Всего 789 человек, обучающихся по направлениям специалитета и ординатуры, получают доплату к стипендии. Такая же мера поддержки распространяется на студентов-целевиков, обучающихся по программам среднего профобразования: сегодня стипендию получают 72 будущих фельдшера и медсестры. Лучшие студенты Архангельского медколледжа получают губернаторскую стипендию в размере 10 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского. В региональном правительстве отметили, что привлечение медицинских кадров в сферу региональной медицины - одно из ключевых направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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https://ria.ru/20231026/proekt-1905431558.html

https://ria.ru/20231013/investory-1902631172.html

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архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин