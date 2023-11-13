https://ria.ru/20231113/mchs-1909194417.html

КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России

КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России - РИА Новости, 13.11.2023

КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России

Пункт пропуска "Рафах" на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 российских граждан, из них 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:24

2023-11-13T17:24

2023-11-13T17:29

в мире

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 российских граждан, из них 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пункт пропуска "Рафах" уже пересекли 99 человек, из них 43 ребенка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231113/svr-1909185355.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году