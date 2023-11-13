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КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России
КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России - РИА Новости, 13.11.2023
КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России
Пункт пропуска "Рафах" на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 российских граждан, из них 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:24
2023-11-13T17:24
2023-11-13T17:29
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 российских граждан, из них 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пункт пропуска "Рафах" уже пересекли 99 человек, из них 43 ребенка", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, сообщило МЧС России
МЧС РФ: КПП "Рафах" уже пересекли 99 человек, из них 43 ребенка