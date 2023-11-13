https://ria.ru/20231113/livan-1909207264.html

Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана

Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана - РИА Новости, 13.11.2023

Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана

Израильская армия обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:17

2023-11-13T18:17

2023-11-13T18:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Израильская армия обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.Израильская армия атаковала кортеж с журналистами в городе Ярун на юге Ливана, некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала "Аль-Джадид", сгорели. Пострадавших нет.Ранее Национальное информационное агентство Ливана передало, что два человека погибли в населенном пункте Айн Ата на юге Ливана во время израильского обстрела.Взаимные обстрелы между израильской армией и бойцами движения "Хезболлах" идут вдоль демаркационной линии на юге Ливана с 8 октября, когда "Хезболлах" поддержала палестинцев в секторе Газа обстрелами северных районов Израиля.

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла