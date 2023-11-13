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Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана - РИА Новости, 13.11.2023
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18:17 13.11.2023 (обновлено: 18:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/livan-1909207264.html
Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана
Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана - РИА Новости, 13.11.2023
Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана
Израильская армия обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:17
2023-11-13T18:29
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Израильская армия обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.Израильская армия атаковала кортеж с журналистами в городе Ярун на юге Ливана, некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала "Аль-Джадид", сгорели. Пострадавших нет.Ранее Национальное информационное агентство Ливана передало, что два человека погибли в населенном пункте Айн Ата на юге Ливана во время израильского обстрела.Взаимные обстрелы между израильской армией и бойцами движения "Хезболлах" идут вдоль демаркационной линии на юге Ливана с 8 октября, когда "Хезболлах" поддержала палестинцев в секторе Газа обстрелами северных районов Израиля.
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана

ЦАХАЛ обстрелял кортеж с журналистами на юге Ливана, пострадавших нет

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Израильская армия обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.
Израильская армия атаковала кортеж с журналистами в городе Ярун на юге Ливана, некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала "Аль-Джадид", сгорели. Пострадавших нет.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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12 ноября, 08:00
Ранее Национальное информационное агентство Ливана передало, что два человека погибли в населенном пункте Айн Ата на юге Ливана во время израильского обстрела.
Взаимные обстрелы между израильской армией и бойцами движения "Хезболлах" идут вдоль демаркационной линии на юге Ливана с 8 октября, когда "Хезболлах" поддержала палестинцев в секторе Газа обстрелами северных районов Израиля.
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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