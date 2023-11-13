https://ria.ru/20231113/lgotnye_zaymy-1909219245.html

ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов

ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 13.11.2023

ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов

Фонд развития промышленности РФ за первые 10 месяцев текущего года предоставил подмосковным бизнесменам 23,99 миллиарда рублей, сообщила заместитель... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:46

2023-11-13T18:46

2023-11-13T18:46

новости подмосковья

фонд развития промышленности

московская область (подмосковье)

экономика

бизнесмены

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фонд развития промышленности РФ за первые 10 месяцев текущего года предоставил подмосковным бизнесменам 23,99 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Руководитель ведомства уточнила, что льготные займы были получены на реализацию проектов в сфере импортозамещения. "Всего фондом было выдано 16 льготных займов. Большинство из инвестпроектов, которые привлекли финансирование в ФРП РФ в этом году, будут реализованы в 2024 году – всего таких проектов 10. Три проекта планируется завершить уже до конца этого года, и столько же в 2025-м", - сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Зампред отметила, что средства Фонда получили инвестиционные проекты, реализуемые в машиностроении, химической отрасли, фармацевтической, кабельной промышленности и других сферах деятельности. "За счет реализации проектов в регионе только высокопроизводительных рабочих мест будет создано более 500", – подчеркнула Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230710/investproekty-1883255737.html

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фонд развития промышленности, московская область (подмосковье), экономика, бизнесмены, льготы, кредиты