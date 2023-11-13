Рейтинг@Mail.ru
ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:46 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/lgotnye_zaymy-1909219245.html
ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов
ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 13.11.2023
ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов
Фонд развития промышленности РФ за первые 10 месяцев текущего года предоставил подмосковным бизнесменам 23,99 миллиарда рублей, сообщила заместитель... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:46
2023-11-13T18:46
новости подмосковья
фонд развития промышленности
московская область (подмосковье)
экономика
бизнесмены
льготы
кредиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909218324_0:116:1281:836_1920x0_80_0_0_1137bb5b4c67a799a4646e7ebd9b1798.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фонд развития промышленности РФ за первые 10 месяцев текущего года предоставил подмосковным бизнесменам 23,99 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Руководитель ведомства уточнила, что льготные займы были получены на реализацию проектов в сфере импортозамещения. "Всего фондом было выдано 16 льготных займов. Большинство из инвестпроектов, которые привлекли финансирование в ФРП РФ в этом году, будут реализованы в 2024 году – всего таких проектов 10. Три проекта планируется завершить уже до конца этого года, и столько же в 2025-м", - сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Зампред отметила, что средства Фонда получили инвестиционные проекты, реализуемые в машиностроении, химической отрасли, фармацевтической, кабельной промышленности и других сферах деятельности. "За счет реализации проектов в регионе только высокопроизводительных рабочих мест будет создано более 500", – подчеркнула Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230710/investproekty-1883255737.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909218324_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_4e0ffdfa0c6f817871ed48381216e953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд развития промышленности, московская область (подмосковье), экономика, бизнесмены, льготы, кредиты
Новости Подмосковья, Фонд развития промышленности, Московская область (Подмосковье), Экономика, бизнесмены, Льготы, Кредиты

ФРП выдал подмосковным компаниям почти 24 миллиарда рублей льготных займов

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области (cropped) / Почти 24 млрд рублей получили подмосковные компании в ФРП РФ в этом году
Почти 24 млрд рублей получили подмосковные компании в ФРП РФ в этом году - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области (cropped) /
Почти 24 млрд рублей получили подмосковные компании в ФРП РФ в этом году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фонд развития промышленности РФ за первые 10 месяцев текущего года предоставил подмосковным бизнесменам 23,99 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Руководитель ведомства уточнила, что льготные займы были получены на реализацию проектов в сфере импортозамещения.
"Всего фондом было выдано 16 льготных займов. Большинство из инвестпроектов, которые привлекли финансирование в ФРП РФ в этом году, будут реализованы в 2024 году – всего таких проектов 10. Три проекта планируется завершить уже до конца этого года, и столько же в 2025-м", - сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.
Зампред отметила, что средства Фонда получили инвестиционные проекты, реализуемые в машиностроении, химической отрасли, фармацевтической, кабельной промышленности и других сферах деятельности.
"За счет реализации проектов в регионе только высокопроизводительных рабочих мест будет создано более 500", – подчеркнула Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ФРП РФ направил 21 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Подмосковье
10 июля, 14:06
 
Новости ПодмосковьяФонд развития промышленностиМосковская область (Подмосковье)ЭкономикабизнесменыЛьготыКредиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала