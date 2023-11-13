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Цивилев: около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря ЭКО - РИА Новости, 13.11.2023
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13:41 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/kuzbass-1909125007.html
Цивилев: около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря ЭКО
Цивилев: около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря ЭКО - РИА Новости, 13.11.2023
Цивилев: около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря ЭКО
Около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря процедуре ЭКО в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:41
2023-11-13T13:41
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря процедуре ЭКО в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Повышению рождаемости в Кузбассе уделяется большое внимание. Важно, чтобы счастливыми родителями могли стать все кузбасские семейные пары. Благодаря новым медицинским технологиям, которые применяют наши врачи, в семьях, которые раньше даже не могли мечтать о появлении малыша, рождается около 400 детей", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Со ссылкой на медиков уточняется, что для того, чтобы получить направление на ЭКО, необходимо убедиться, что семейная пара действительно подходит по медицинским показаниям. "Если беременность, несмотря на попытки, не наступает более года, а после 35 лет — более полугода, оба партнера должны пройти определенные обследования. После установления причины бесплодия определяется тактика лечения. Это может быть гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Если и лечение не приносит результата, то рассматривается вариант проведения процедуры ЭКО", — приводятся в сообщении слова главного областного специалиста по репродуктивному здоровью Людмилы Черданцевой. Подготовка к ЭКО включает обязательный комплекс анализов, которые сдают оба партнера, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний для процедуры. После этого женщина получает направление акушера-гинеколога в медицинской организации по месту прикрепления страхового полиса ОМС. Эмбриологи и репродуктологи проводят процедуру в несколько этапов с применением специального лабораторного оборудования, инкубаторов и систем мониторинга. Успешность ЭКО составляет более 30%. При этом, если первая процедура не привела к беременности, ее можно пройти повторно — также бесплатно. Ежегодно увеличивается количество квот для ЭКО. Так, в 2020 году их было 797, в 2023 году — 1302, этот уровень планируется сохранить и в следующем году. Уточняется, что пройти процедуру оплодотворения можно в шести медицинских организациях региона: в Кемерове — в Кузбасской областной клинической больнице и в медцентре "Красная горка", в Новокузнецке — в городской клинической больнице №1, а также в клиниках "Эксперт", "Медика" и "Медиа-Сервис".
https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html
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новокузнецк
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кемерово, новокузнецк, кемеровская область, сергей цивилев
Кемерово, Новокузнецк, Кемеровская область, Сергей Цивилев

Цивилев: около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря ЭКО

© iStock.com / NataliaDeriabinaМладенец на руках матери
Младенец на руках матери - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© iStock.com / NataliaDeriabina
Младенец на руках матери. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Около 400 детей в Кузбассе ежегодно рождается благодаря процедуре ЭКО в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Повышению рождаемости в Кузбассе уделяется большое внимание. Важно, чтобы счастливыми родителями могли стать все кузбасские семейные пары. Благодаря новым медицинским технологиям, которые применяют наши врачи, в семьях, которые раньше даже не могли мечтать о появлении малыша, рождается около 400 детей", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Кабинет акушера-гинеколога - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет
21 ноября 2022, 19:34
Со ссылкой на медиков уточняется, что для того, чтобы получить направление на ЭКО, необходимо убедиться, что семейная пара действительно подходит по медицинским показаниям.
"Если беременность, несмотря на попытки, не наступает более года, а после 35 лет — более полугода, оба партнера должны пройти определенные обследования. После установления причины бесплодия определяется тактика лечения. Это может быть гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Если и лечение не приносит результата, то рассматривается вариант проведения процедуры ЭКО", — приводятся в сообщении слова главного областного специалиста по репродуктивному здоровью Людмилы Черданцевой.
Подготовка к ЭКО включает обязательный комплекс анализов, которые сдают оба партнера, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний для процедуры. После этого женщина получает направление акушера-гинеколога в медицинской организации по месту прикрепления страхового полиса ОМС. Эмбриологи и репродуктологи проводят процедуру в несколько этапов с применением специального лабораторного оборудования, инкубаторов и систем мониторинга. Успешность ЭКО составляет более 30%. При этом, если первая процедура не привела к беременности, ее можно пройти повторно — также бесплатно.
УЗИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Благодаря ЭКО в Подмосковье в 2023 году родилось более 1,3 тысячи малышей
11 октября, 16:27
Ежегодно увеличивается количество квот для ЭКО. Так, в 2020 году их было 797, в 2023 году — 1302, этот уровень планируется сохранить и в следующем году.
Уточняется, что пройти процедуру оплодотворения можно в шести медицинских организациях региона: в Кемерове — в Кузбасской областной клинической больнице и в медцентре "Красная горка", в Новокузнецке — в городской клинической больнице №1, а также в клиниках "Эксперт", "Медика" и "Медиа-Сервис".
 
КемеровоНовокузнецкКемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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