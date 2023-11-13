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В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника
Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:46
2023-11-13T13:46
2023-11-13T13:49
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал Старовойт.Губернатор рассказал, что в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
курская область
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, глушковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Происшествия
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника
Старовойт: мужчину ранило после атаки украинского дрона в Глушковском районе