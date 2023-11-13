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В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 13.11.2023 (обновлено: 13:49 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/kursk-1909125888.html
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника
Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:46
2023-11-13T13:49
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал Старовойт.Губернатор рассказал, что в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
курская область
глушковский район
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курская область, глушковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Происшествия
В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника

Старовойт: мужчину ранило после атаки украинского дрона в Глушковском районе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал Старовойт.
Губернатор рассказал, что в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГлушковский районПроисшествия
 
 
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