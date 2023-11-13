https://ria.ru/20231113/kursk-1909125888.html

В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника

В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023

В Курской области один человек пострадал при атаке украинского беспилотника

Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:46

2023-11-13T13:46

2023-11-13T13:49

специальная военная операция на украине

курская область

глушковский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал Старовойт.Губернатор рассказал, что в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

курская область

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, глушковский район, происшествия