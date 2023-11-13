https://ria.ru/20231113/krymenergo-1909144671.html
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго" - РИА Новости, 13.11.2023
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"
Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:38
2023-11-13T14:38
2023-11-13T15:15
республика крым
крымэнерго
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Принять предложение правительства Российской Федерации и совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", - говорится в документе."Крымэнерго" - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма. Компания поставляет электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляет сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
https://ria.ru/20231027/aksenov-1905674576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымэнерго, экономика, россия, владимир путин
Республика Крым, Крымэнерго, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"
Путин передал акции "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым