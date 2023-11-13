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Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго" - РИА Новости, 13.11.2023
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14:38 13.11.2023 (обновлено: 15:15 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/krymenergo-1909144671.html
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго" - РИА Новости, 13.11.2023
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"
Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:38
2023-11-13T15:15
республика крым
крымэнерго
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Принять предложение правительства Российской Федерации и совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", - говорится в документе."Крымэнерго" - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма. Компания поставляет электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляет сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
https://ria.ru/20231027/aksenov-1905674576.html
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республика крым, крымэнерго, экономика, россия, владимир путин
Республика Крым, Крымэнерго, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"

Путин передал акции "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации и совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", - говорится в документе.
"Крымэнерго" - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма. Компания поставляет электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляет сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
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Республика КрымКрымэнергоЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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