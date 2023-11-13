https://ria.ru/20231113/krymenergo-1909144671.html

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго" - РИА Новости, 13.11.2023

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго"

Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:38

2023-11-13T14:38

2023-11-13T15:15

республика крым

крымэнерго

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Принять предложение правительства Российской Федерации и совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", - говорится в документе."Крымэнерго" - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма. Компания поставляет электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляет сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей - юридических лиц.

https://ria.ru/20231027/aksenov-1905674576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, крымэнерго, экономика, россия, владимир путин