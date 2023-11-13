https://ria.ru/20231113/knr-1909083420.html

КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море

КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море - РИА Новости, 13.11.2023

КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море

Китаю не нужна чужая земля, но мы не отдадим ни пяди своей, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:07

2023-11-13T11:07

2023-11-13T11:07

в мире

китай

сша

южно-китайское море

си цзиньпин

мао нин

джо байден

постоянная палата третейского суда

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ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китаю не нужна чужая земля, но мы не отдадим ни пяди своей, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море в свете предстоящей встречи лидеров США и КНР. Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско. Главы государств углубленно обсудят двусторонние отношения, а также глобальные вопросы. "Китай неоднократно ясно излагал суть проблемы Южно-Китайского моря и свою принципиальную позицию. Нам не нужна земля, которая не является китайской, но мы не сдадим ни пяди территории Китая", - сказала дипломат. Мао Нин подчеркнула, что США следует прекратить создавать предлоги для вмешательства в споры между Китаем и соответствующими странами о территориях и морских интересах, и тем более использовать соответствующие вопросы для подавления и сдерживания Китая. Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.

https://ria.ru/20231030/aukus-1906254547.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

китай

сша

южно-китайское море

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в мире, китай, сша, южно-китайское море, си цзиньпин, мао нин, джо байден, постоянная палата третейского суда