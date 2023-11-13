Рейтинг@Mail.ru
КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/knr-1909083420.html
КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море
КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море - РИА Новости, 13.11.2023
КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море
Китаю не нужна чужая земля, но мы не отдадим ни пяди своей, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:07
2023-11-13T11:07
в мире
китай
сша
южно-китайское море
си цзиньпин
мао нин
джо байден
постоянная палата третейского суда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840759659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_839443d16e16aa821b6a46d528ea19d7.jpg
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китаю не нужна чужая земля, но мы не отдадим ни пяди своей, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море в свете предстоящей встречи лидеров США и КНР. Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско. Главы государств углубленно обсудят двусторонние отношения, а также глобальные вопросы. "Китай неоднократно ясно излагал суть проблемы Южно-Китайского моря и свою принципиальную позицию. Нам не нужна земля, которая не является китайской, но мы не сдадим ни пяди территории Китая", - сказала дипломат. Мао Нин подчеркнула, что США следует прекратить создавать предлоги для вмешательства в споры между Китаем и соответствующими странами о территориях и морских интересах, и тем более использовать соответствующие вопросы для подавления и сдерживания Китая. Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
https://ria.ru/20231030/aukus-1906254547.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
китай
сша
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840759659_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_443a82d102875e361e892fab205d22d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, южно-китайское море, си цзиньпин, мао нин, джо байден, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море, Си Цзиньпин, Мао Нин, Джо Байден, Постоянная палата третейского суда
КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море

Мао Нин: КНР не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китаю не нужна чужая земля, но мы не отдадим ни пяди своей, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море в свете предстоящей встречи лидеров США и КНР.
Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на среду в американском городе Сан-Франциско. Главы государств углубленно обсудят двусторонние отношения, а также глобальные вопросы.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Вопрос об атомных подлодках AUKUS нужно обсуждать с МАГАТЭ, заявили в КНР
30 октября, 17:49
«
"Китай неоднократно ясно излагал суть проблемы Южно-Китайского моря и свою принципиальную позицию. Нам не нужна земля, которая не является китайской, но мы не сдадим ни пяди территории Китая", - сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что США следует прекратить создавать предлоги для вмешательства в споры между Китаем и соответствующими странами о территориях и морских интересах, и тем более использовать соответствующие вопросы для подавления и сдерживания Китая.
Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины.
КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
 
В миреКитайСШАЮжно-Китайское мореСи ЦзиньпинМао НинДжо БайденПостоянная палата третейского суда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала