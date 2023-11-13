https://ria.ru/20231113/kirgiziya-1909120052.html

Жапаров высказался о роли русского языка в Киргизии

Жапаров высказался о роли русского языка в Киргизии - РИА Новости, 13.11.2023

Жапаров высказался о роли русского языка в Киргизии

Русский язык сохранит важную роль официального языка в Киргизии, заявил в понедельник президент республики Садыр Жапаров, обращаясь к участникам... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:24

2023-11-13T13:24

2023-11-13T13:27

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Русский язык сохранит важную роль официального языка в Киргизии, заявил в понедельник президент республики Садыр Жапаров, обращаясь к участникам общенационального форума "Единый народ – сильная страна". "Русский язык сохранит важную роль в жизни нашего народа в своем статусе официального языка. Надо помнить, что, изучая язык, мы не только осваиваем способ общения, но и получаем ключ к душе народа, его уникальному и неповторимому мировоззрению, духовным и нравственным ценностям", - зачитал обращение президента госсекретарь Суйунбек Касмамбетов. Развитие государственного киргизского языка и сохранение многоязычия президент назвал "велением времени". Он отметил, что владение госязыком и его изучение "повышает принадлежность гражданина родной земле и значительно обогащает его кругозор и мировоззрение". "Наряду с этим государством будут непременно улучшаться условия для изучения и развития материнских языков всех этнических групп, проживающих на территории Кыргызской Республики… Таковы потребности сегодняшнего мира, что мы должны активно работать над тем, чтобы каждый кыргызстанец свободно владел, кроме государственного кыргызского языка, также и своим родным наречием, а также официальным русским и одним из иностранных языков. В этой связи нам очень важно развивать и внедрять многоязычное образование", - подчеркнул Жапаров.

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров