https://ria.ru/20231113/khuliganstvo-1909190122.html

Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей

Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей - РИА Новости, 13.11.2023

Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей

Семья проживавших в Новосибирской области мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:06

2023-11-13T17:06

2023-11-13T18:38

происшествия

россия

новосибирская область

ленинский район

снг

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Семья проживавших в Новосибирской области мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей, сообщила прокуратура региона. Поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя. По инициативе прокуратуры Ленинского района Новосибирска полиция провела проверку семьи мигрантов. "Установлено, что в 2023 году мать несовершеннолетних детей трижды привлечена к административной ответственности по статье 5.36 КоАП ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). <...> Впервые из-за хулиганства детей семья приезжих <...> в полном составе покинет страну", — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что семья приехала из одной из стран СНГ. Полиция вручила им уведомление о сокращении срока пребывания в России.

https://ria.ru/20231110/konflikt-1908651717.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

россия

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происшествия, россия, новосибирская область, ленинский район, снг