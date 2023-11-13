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Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей - РИА Новости, 13.11.2023
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17:06 13.11.2023 (обновлено: 18:38 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/khuliganstvo-1909190122.html
Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей
Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей - РИА Новости, 13.11.2023
Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей
Семья проживавших в Новосибирской области мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:06
2023-11-13T18:38
происшествия
россия
новосибирская область
ленинский район
снг
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Семья проживавших в Новосибирской области мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей, сообщила прокуратура региона. Поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя. По инициативе прокуратуры Ленинского района Новосибирска полиция провела проверку семьи мигрантов. "Установлено, что в 2023 году мать несовершеннолетних детей трижды привлечена к административной ответственности по статье 5.36 КоАП ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). &lt;...&gt; Впервые из-за хулиганства детей семья приезжих &lt;...&gt; в полном составе покинет страну", — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что семья приехала из одной из стран СНГ. Полиция вручила им уведомление о сокращении срока пребывания в России.
https://ria.ru/20231110/konflikt-1908651717.html
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россия
новосибирская область
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происшествия, россия, новосибирская область, ленинский район, снг
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Ленинский район, СНГ
Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей

Прокуратура: семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Семья проживавших в Новосибирской области мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей, сообщила прокуратура региона.
Поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя. По инициативе прокуратуры Ленинского района Новосибирска полиция провела проверку семьи мигрантов.
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"Установлено, что в 2023 году мать несовершеннолетних детей трижды привлечена к административной ответственности по статье 5.36 КоАП ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). <...> Впервые из-за хулиганства детей семья приезжих <...> в полном составе покинет страну", — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что семья приехала из одной из стран СНГ.
Полиция вручила им уведомление о сокращении срока пребывания в России.
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