https://ria.ru/20231113/khezbollakh-1909035137.html

СМИ: советник Байдена призвал "Хезболлах" не обострять конфликт с Израилем

СМИ: советник Байдена призвал "Хезболлах" не обострять конфликт с Израилем - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: советник Байдена призвал "Хезболлах" не обострять конфликт с Израилем

Старший советник президента США Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн на прошлой неделе отправился с визитом в Ливан и передал "Хезболлах"... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T02:34

2023-11-13T02:34

2023-11-13T02:35

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Старший советник президента США Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн на прошлой неделе отправился с визитом в Ливан и передал "Хезболлах" "серьезное предупреждение" не обострять ситуацию на границе с Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Хохштейн на прошлой неделе посетил Ливан и передал "серьезное предупреждение" ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" через спикера ливанского парламента Набиха Берри и других чиновников. "(Хохштейн - ред.) вновь повторил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт в Газе распространился на Ливан, и что восстановление спокойствия вдоль израильско-ливанской границы должно быть высшим приоритетом как для Ливана, так и для Израиля", - приводит портал слова представителя Совета национальной безопасности США. Собеседники портала сообщили, что во время и после визита советника у администрации президента США Джо Байдена сложилось впечатление, что власти Ливана, общественность, а также "Хезболлах" не заинтересованы в войне с Израилем. "Представители администрации Байдена удовлетворены тем, что выступления лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы на прошлой неделе не содержали призывов к дальнейшей эскалации, и расценили это как знак того, что их послания были услышаны", - сообщает портал со ссылкой на один из источников. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/khezbolla-1908888173.html

https://ria.ru/20231109/pentagon-1908299285.html

https://ria.ru/20231109/udar-1908483994.html

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ливан

сша

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