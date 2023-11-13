https://ria.ru/20231113/khabarovsk-1909075061.html

Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона

Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона - РИА Новости, 13.11.2023

Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона

Жители Хабаровска остались недовольны работой спецслужб по расчистке дорог после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона, правительство региона разделило... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:32

2023-11-13T10:32

2023-11-13T10:32

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

михаил дегтярев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761607204_0:106:3186:1898_1920x0_80_0_0_d59314a761cc560f94028e1e01539b85.jpg

ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Хабаровска остались недовольны работой спецслужб по расчистке дорог после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона, правительство региона разделило недовольство граждан и будет впредь наказывать виновных, вплоть до увольнения с работы, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Ситуацию с уборкой снега в Хабаровске после циклона разобрали в понедельник на совещании. "Дорожный коллапс и тысячи жалоб от жителей в соцсетях на нечищеные дороги, проезды, дворы. Все мы этому свидетели... Поручил администрации Хабаровска привести город в порядок. Впредь заранее планировать ход работ и контролировать всё. Следующий снегопад принесёт с собой не только осадки, но и дисциплинарные и кадровые решения", - написал Дегтярев. Глава региона рассказал, что он поручил отправиться в рейды и сравнить количество снегоуборочной техники, которая вышла на борьбу со стихией, с теми данными, которые мэрия Хабаровска официально заявила. "Вот результаты: в ночь с 9 на 10 ноября на расчистке города планировалось привлечение 26 единиц снегоуборочной техники. Фактически работало 11. В ночь на 11 ноября в Хабаровске планировалось расчистить 37 улиц, задействовав при этом 23 единицы техники. Проверили", - разъяснил губернатор. Он отметил, что в итоге 80% заявленных улиц не очищены и не обработаны песко-соленой смесью. По дворам результат тот же: 80% в снегу. "Полностью отсутствует контроль за работой снегоуборочной техники. Налицо неэффективность мер по расчистке улиц. Четко прописанного алгоритма содержания дорог зимой нет. Нет пошаговой инструкции для каждого задействованного: от начальника до рабочего", - заключил Дегтярев. На прошедшей неделе на регион обрушились два снежных циклона: с 6 по 7 ноября и с 9 по 10 число. Непогода принесла много снега, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Временно ограничивали движение автобусов и большегрузов на нескольких трассах, закрывалась паромная переправа с материка на остров Сахалин, задерживались авиарейсы, в нескольких районах были проблемы с электричеством. Обошлось без серьезных происшествий. Однако улицы и дороги покрылись ледяной коркой, образовался снежный накат, в жилые дворы было невозможно попасть по причине неубранных сугробов.

https://ria.ru/20231113/tsiklon-1909050270.html

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев