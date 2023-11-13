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Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона - РИА Новости, 13.11.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:32 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/khabarovsk-1909075061.html
Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона
Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона - РИА Новости, 13.11.2023
Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона
Жители Хабаровска остались недовольны работой спецслужб по расчистке дорог после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона, правительство региона разделило... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:32
2023-11-13T10:32
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Хабаровска остались недовольны работой спецслужб по расчистке дорог после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона, правительство региона разделило недовольство граждан и будет впредь наказывать виновных, вплоть до увольнения с работы, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Ситуацию с уборкой снега в Хабаровске после циклона разобрали в понедельник на совещании. "Дорожный коллапс и тысячи жалоб от жителей в соцсетях на нечищеные дороги, проезды, дворы. Все мы этому свидетели... Поручил администрации Хабаровска привести город в порядок. Впредь заранее планировать ход работ и контролировать всё. Следующий снегопад принесёт с собой не только осадки, но и дисциплинарные и кадровые решения", - написал Дегтярев. Глава региона рассказал, что он поручил отправиться в рейды и сравнить количество снегоуборочной техники, которая вышла на борьбу со стихией, с теми данными, которые мэрия Хабаровска официально заявила. "Вот результаты: в ночь с 9 на 10 ноября на расчистке города планировалось привлечение 26 единиц снегоуборочной техники. Фактически работало 11. В ночь на 11 ноября в Хабаровске планировалось расчистить 37 улиц, задействовав при этом 23 единицы техники. Проверили", - разъяснил губернатор. Он отметил, что в итоге 80% заявленных улиц не очищены и не обработаны песко-соленой смесью. По дворам результат тот же: 80% в снегу. "Полностью отсутствует контроль за работой снегоуборочной техники. Налицо неэффективность мер по расчистке улиц. Четко прописанного алгоритма содержания дорог зимой нет. Нет пошаговой инструкции для каждого задействованного: от начальника до рабочего", - заключил Дегтярев. На прошедшей неделе на регион обрушились два снежных циклона: с 6 по 7 ноября и с 9 по 10 число. Непогода принесла много снега, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Временно ограничивали движение автобусов и большегрузов на нескольких трассах, закрывалась паромная переправа с материка на остров Сахалин, задерживались авиарейсы, в нескольких районах были проблемы с электричеством. Обошлось без серьезных происшествий. Однако улицы и дороги покрылись ледяной коркой, образовался снежный накат, в жилые дворы было невозможно попасть по причине неубранных сугробов.
https://ria.ru/20231113/tsiklon-1909050270.html
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хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Михаил Дегтярев

Хабаровский губернатор раскритиковал работу дорожных служб после циклона

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на одной из улиц в Хабаровске во время снегопада
Снегоуборочная техника на одной из улиц в Хабаровске во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Снегоуборочная техника на одной из улиц в Хабаровске во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Хабаровска остались недовольны работой спецслужб по расчистке дорог после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона, правительство региона разделило недовольство граждан и будет впредь наказывать виновных, вплоть до увольнения с работы, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Ситуацию с уборкой снега в Хабаровске после циклона разобрали в понедельник на совещании.
«
"Дорожный коллапс и тысячи жалоб от жителей в соцсетях на нечищеные дороги, проезды, дворы. Все мы этому свидетели... Поручил администрации Хабаровска привести город в порядок. Впредь заранее планировать ход работ и контролировать всё. Следующий снегопад принесёт с собой не только осадки, но и дисциплинарные и кадровые решения", - написал Дегтярев.
Глава региона рассказал, что он поручил отправиться в рейды и сравнить количество снегоуборочной техники, которая вышла на борьбу со стихией, с теми данными, которые мэрия Хабаровска официально заявила.
"Вот результаты: в ночь с 9 на 10 ноября на расчистке города планировалось привлечение 26 единиц снегоуборочной техники. Фактически работало 11. В ночь на 11 ноября в Хабаровске планировалось расчистить 37 улиц, задействовав при этом 23 единицы техники. Проверили", - разъяснил губернатор.
Он отметил, что в итоге 80% заявленных улиц не очищены и не обработаны песко-соленой смесью. По дворам результат тот же: 80% в снегу.
«
"Полностью отсутствует контроль за работой снегоуборочной техники. Налицо неэффективность мер по расчистке улиц. Четко прописанного алгоритма содержания дорог зимой нет. Нет пошаговой инструкции для каждого задействованного: от начальника до рабочего", - заключил Дегтярев.
На прошедшей неделе на регион обрушились два снежных циклона: с 6 по 7 ноября и с 9 по 10 число. Непогода принесла много снега, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Временно ограничивали движение автобусов и большегрузов на нескольких трассах, закрывалась паромная переправа с материка на остров Сахалин, задерживались авиарейсы, в нескольких районах были проблемы с электричеством. Обошлось без серьезных происшествий. Однако улицы и дороги покрылись ледяной коркой, образовался снежный накат, в жилые дворы было невозможно попасть по причине неубранных сугробов.
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