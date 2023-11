https://ria.ru/20231113/kemeron-1909208313.html

Биография Дэвида Кэмерона

Биография Дэвида Кэмерона - РИА Новости, 13.11.2023

Биография Дэвида Кэмерона

Британский государственный и политический деятель Дэвид Уильям Дональд Кэмерон (David William Donald Cameron) родился 9 октября 1966 года в Лондоне... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:19

2023-11-13T18:19

2023-11-13T18:19

справки

великобритания

дэвид кэмерон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909205447_206:0:3077:1615_1920x0_80_0_0_bf911dc50a3f6c2ab01db167c6d52575.jpg

Британский государственный и политический деятель Дэвид Уильям Дональд Кэмерон (David William Donald Cameron) родился 9 октября 1966 года в Лондоне (Великобритания) в аристократической семье.Окончил Итонский колледж и колледж Брейзноз (Brasenose College) при Оксфордском университете, где изучал философию, политологию и экономику.После окончания учебы работал в исследовательском отделе Консервативной партии, занимался подготовкой выступлений премьер-министра Маргарет Тэтчер и ее преемника Джона Мейджора.В 1992 году стал политическим советником Нормана Ламонта, который занимал пост канцлера казначейства (министра финансов в Великобритании). Непродолжительное время работал советником министра внутренних дел Майкла Говарда. В 1994 году Кэмерон ушел из политики. В течение семи лет он работал директором по корпоративным связям в британской медиакомпании Carlton Communications.В 1997 году Дэвид Кэмерон баллотировался в парламент, но неудачно.В 2001 году Кэмерон был избран членом палаты общин от округа Уитни, графство Оксфордшир. С 2001 по 2003 года был членом Специального комитета по внутренним делам Палаты общин.В 2003 году Кэмерон стал заместителем председателя Консервативной партии при вновь избранном лидере консерваторов Майкле Говарде.В 2003-2005 годах занимал ряд постов в "теневом" кабинете, в том числе, пост министра образования.В декабре 2005 года Дэвид Кэмерон был избран лидером Консервативной партии Великобритании. После победы Консервативной партии на парламентских выборах 11 мая 2010 года Дэвид Кэмерон был назначен премьер-министром Великобритании.Он стал первым с 1997 года премьером-консерватором и самым молодым премьер-министром Великобритании с 1812 года.12 мая 2010 года Кэмерон сформировал правительство в коалиции с Либерально-демократической партией. В условиях последствий мирового экономического кризиса (2008-2009) проводил политику сокращения бюджетных расходов, провел реформы образования и здравоохранения, принял законы о легализации однополых браков (2013), об ограничении иммиграции в Великобританию (2014). Во внешней политике поддержал участие британских войск в составе сил НАТО в военной операции в Ливии (2011). В 2013 Кэмерон не смог провести через парламент законопроект об участии британских войск в боевых действиях в Сирии, в 2014 году парламент санкционировал участие британских ВВС в бомбардировках сил международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке.В январе 2013 года премьер-министр Дэвид Кэмерон в своей программной речи объявил, что Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского союза в конце текущего десятилетия, если на выборах 2015 года возглавляемая им Консервативная партия одержит победу. По итогам состоявшихся 7 мая 2015 года всеобщих выборов консерваторы получили около 37% голосов избирателей и обеспечили себе абсолютное большинство в палате общин. Лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон сохранил пост премьера страны.23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный Дэвидом Кэмероном. За выход из ЕС проголосовали порядка 52% британцев, против – 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. Кэмерон, который выступал против Brexit, собирался сохранить свой пост, независимо от итогов голосования, однако изменил свое решение.12 сентября 2016 года стало известно, что Кэмерон отказался от полномочий парламентария. После ухода из политики Кэмерон возглавил организацию National Citizen Service Patrons.В январе 2017 года сообщалось, что он стал председателем Исследовательского центра по изучению болезни Альцгеймера в Великобритании.В сентябре 2017 года стало известно, что Дэвид Кэмерон устроился на работу в американскую компанию First Data, занимающуюся электронными платежами. В январе 2022 года читал трехнедельный курс в Нью-Йоркском университете Абу-Даби.13 ноября 2023 года стало известно, что Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и международного развития. Сообщается также, что Кэмерон станет пожизненным пэром в Палате лордов. В 2019 году Дэвид Кэмерон выпустил мемуары For the Record.Дэвид Кэмерон женат на Саманте Шеффилд. У пары трое детей – две дочери и сын. Первый ребенок премьер-министра, Айвен, страдавший эпилепсией и детским церебральным параличом, скончался в 2009 году в возрасте 6 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великобритания, дэвид кэмерон