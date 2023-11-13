https://ria.ru/20231113/kemeron-1909164755.html
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД
Премьерство Дэвида Кэмерона было провальным, и в западных кругах выход Британии из Евросоюза рассматривался как удар ножа в спину для западной солидарности,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:37
2023-11-13T15:37
2023-11-13T15:39
в мире
лондон
великобритания
дэвид кэмерон
евросоюз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьерство Дэвида Кэмерона было провальным, и в западных кругах выход Британии из Евросоюза рассматривался как удар ножа в спину для западной солидарности, заявил РИА Новости советник президента Российского совета по международным делам (РСМД), бывший советник-посланник посольства РФ в Лондоне Александр Крамаренко. "Премьерство Кэмерона было, мягко говоря, провальным. Главный его провал в том, что он обещал провести референдум о членстве в ЕС, и этот референдум он провел, правительство его проиграло, и в связи с этим он подал в отставку. На нем висит важный внутриполитический просчет, а в западных кругах выход и само проведение референдума рассматривалось как нечто похожее на нож в спину с точки зрения западной солидарности", - сказал Крамаренко. Вероятно, на посту главы МИД Кэмерон продолжит политику, выработанную во времена премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, заявил РИА Новости другой эксперт, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин. "Кэмерон может изменить порядок приоритетов внешней политики Великобритании. Возможно, он продолжит курс, выработанный во время его премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, в то время как британо-американские особые отношения отойдут на второй план", - сказал Охошин. При этом в отдельных областях, добавил он, сотрудничество Лондона и Вашингтона будет развиваться - в части коллективной безопасности и ядерной энергетики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, дэвид кэмерон, евросоюз
В мире, Лондон, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Евросоюз
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД
Эксперт РСМД назвал назначение Кэмерона главой МИД ножом в спину для Запада
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьерство Дэвида Кэмерона было провальным, и в западных кругах выход Британии из Евросоюза рассматривался как удар ножа в спину для западной солидарности, заявил РИА Новости советник президента Российского совета по международным делам (РСМД), бывший советник-посланник посольства РФ в Лондоне Александр Крамаренко.
«
"Премьерство Кэмерона было, мягко говоря, провальным. Главный его провал в том, что он обещал провести референдум о членстве в ЕС, и этот референдум он провел, правительство его проиграло, и в связи с этим он подал в отставку. На нем висит важный внутриполитический просчет, а в западных кругах выход и само проведение референдума рассматривалось как нечто похожее на нож в спину с точки зрения западной солидарности", - сказал Крамаренко.
Вероятно, на посту главы МИД Кэмерон продолжит политику, выработанную во времена премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, заявил РИА Новости другой эксперт, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.
"Кэмерон может изменить порядок приоритетов внешней политики Великобритании
. Возможно, он продолжит курс, выработанный во время его премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, в то время как британо-американские особые отношения отойдут на второй план", - сказал Охошин.
При этом в отдельных областях, добавил он, сотрудничество Лондона и Вашингтона будет развиваться - в части коллективной безопасности и ядерной энергетики.
Это уже не остановить. Европа ищет способ избежать распада