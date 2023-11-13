Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 13.11.2023 (обновлено: 15:39 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/kemeron-1909164755.html
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД
Премьерство Дэвида Кэмерона было провальным, и в западных кругах выход Британии из Евросоюза рассматривался как удар ножа в спину для западной солидарности,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:37
2023-11-13T15:39
в мире
лондон
великобритания
дэвид кэмерон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145084/01/1450840123_0:0:1710:962_1920x0_80_0_0_80ce179a41bef2a65b620c5e681a5bda.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьерство Дэвида Кэмерона было провальным, и в западных кругах выход Британии из Евросоюза рассматривался как удар ножа в спину для западной солидарности, заявил РИА Новости советник президента Российского совета по международным делам (РСМД), бывший советник-посланник посольства РФ в Лондоне Александр Крамаренко. "Премьерство Кэмерона было, мягко говоря, провальным. Главный его провал в том, что он обещал провести референдум о членстве в ЕС, и этот референдум он провел, правительство его проиграло, и в связи с этим он подал в отставку. На нем висит важный внутриполитический просчет, а в западных кругах выход и само проведение референдума рассматривалось как нечто похожее на нож в спину с точки зрения западной солидарности", - сказал Крамаренко. Вероятно, на посту главы МИД Кэмерон продолжит политику, выработанную во времена премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, заявил РИА Новости другой эксперт, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин. "Кэмерон может изменить порядок приоритетов внешней политики Великобритании. Возможно, он продолжит курс, выработанный во время его премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, в то время как британо-американские особые отношения отойдут на второй план", - сказал Охошин. При этом в отдельных областях, добавил он, сотрудничество Лондона и Вашингтона будет развиваться - в части коллективной безопасности и ядерной энергетики.
https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145084/01/1450840123_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_888e4fa41e4304eedd7725d32dfa7742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, дэвид кэмерон, евросоюз
В мире, Лондон, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Евросоюз
Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой британского МИД

Эксперт РСМД назвал назначение Кэмерона главой МИД ножом в спину для Запада

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьерство Дэвида Кэмерона было провальным, и в западных кругах выход Британии из Евросоюза рассматривался как удар ножа в спину для западной солидарности, заявил РИА Новости советник президента Российского совета по международным делам (РСМД), бывший советник-посланник посольства РФ в Лондоне Александр Крамаренко.
«
"Премьерство Кэмерона было, мягко говоря, провальным. Главный его провал в том, что он обещал провести референдум о членстве в ЕС, и этот референдум он провел, правительство его проиграло, и в связи с этим он подал в отставку. На нем висит важный внутриполитический просчет, а в западных кругах выход и само проведение референдума рассматривалось как нечто похожее на нож в спину с точки зрения западной солидарности", - сказал Крамаренко.
Вероятно, на посту главы МИД Кэмерон продолжит политику, выработанную во времена премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, заявил РИА Новости другой эксперт, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.
"Кэмерон может изменить порядок приоритетов внешней политики Великобритании. Возможно, он продолжит курс, выработанный во время его премьерства - больше будет ориентироваться на отношения с Евросоюзом, в то время как британо-американские особые отношения отойдут на второй план", - сказал Охошин.
При этом в отдельных областях, добавил он, сотрудничество Лондона и Вашингтона будет развиваться - в части коллективной безопасности и ядерной энергетики.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Это уже не остановить. Европа ищет способ избежать распада
1 ноября, 08:00
 
В миреЛондонВеликобританияДэвид КэмеронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала