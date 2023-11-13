https://ria.ru/20231113/kamchatka-1909116380.html

Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы

Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы - РИА Новости, 13.11.2023

Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил правительству края составить номенклатуру местных стройматериалов и отдавать им преимущество при строительстве в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:11

2023-11-13T13:11

2023-11-13T13:11

камчатский край

камчатка

владимир солодов

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748668339_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1dd4a1c9e6017c5fd79d94a8d327b86.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил правительству края составить номенклатуру местных стройматериалов и отдавать им преимущество при строительстве в регионе, сообщила его пресс-служба. "Считаю, нужно на этапе формирования технического задания и проектирования делать акцент на использование собственных, камчатских, материалов. Министерство строительства прошу сформировать номенклатуру тех материалов, которые изготавливаются на Камчатке, и использовать их для благоустройства, а также номенклатуру материалов, которые будут задействованы в будущих проектах", – сказал глава региона. Он добавил, что в ближайшем будущем на Камчатке будет создан экотехнопарк, где разместятся предприятия, занимающиеся переработкой отходов и выпуском из них новой продукции, которую уже сейчас используют для благоустройства. В том числе, перерабатывают пластик и резину. "Я считаю, что нам удалось достичь хорошего результата по использованию переработанного пластика, брусчатки и настенных покрытий, которые производятся на Камчатке. У нас впереди большая программа благоустройства, связанная с реализацией проектов мастер-плана и масштабным благоустройством города", - отметил губернатор. Солодов уточнил, что высокотехнологичные материалы пока будут закупаться в других регионах России или в других странах.

https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896047123.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатка, владимир солодов, жкх