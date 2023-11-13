https://ria.ru/20231113/kamchatka-1909116380.html
Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы
Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы - РИА Новости, 13.11.2023
Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил правительству края составить номенклатуру местных стройматериалов и отдавать им преимущество при строительстве в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:11
2023-11-13T13:11
2023-11-13T13:11
камчатский край
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил правительству края составить номенклатуру местных стройматериалов и отдавать им преимущество при строительстве в регионе, сообщила его пресс-служба. "Считаю, нужно на этапе формирования технического задания и проектирования делать акцент на использование собственных, камчатских, материалов. Министерство строительства прошу сформировать номенклатуру тех материалов, которые изготавливаются на Камчатке, и использовать их для благоустройства, а также номенклатуру материалов, которые будут задействованы в будущих проектах", – сказал глава региона. Он добавил, что в ближайшем будущем на Камчатке будет создан экотехнопарк, где разместятся предприятия, занимающиеся переработкой отходов и выпуском из них новой продукции, которую уже сейчас используют для благоустройства. В том числе, перерабатывают пластик и резину. "Я считаю, что нам удалось достичь хорошего результата по использованию переработанного пластика, брусчатки и настенных покрытий, которые производятся на Камчатке. У нас впереди большая программа благоустройства, связанная с реализацией проектов мастер-плана и масштабным благоустройством города", - отметил губернатор. Солодов уточнил, что высокотехнологичные материалы пока будут закупаться в других регионах России или в других странах.
https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896047123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, владимир солодов, жкх
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, ЖКХ
Губернатор Камчатки поручил строителям делать акцент на местные материалы
Солодов поручил при строительстве на Камчатке делать акцент на местные материалы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил правительству края составить номенклатуру местных стройматериалов и отдавать им преимущество при строительстве в регионе, сообщила его пресс-служба
.
«
"Считаю, нужно на этапе формирования технического задания и проектирования делать акцент на использование собственных, камчатских, материалов. Министерство строительства прошу сформировать номенклатуру тех материалов, которые изготавливаются на Камчатке, и использовать их для благоустройства, а также номенклатуру материалов, которые будут задействованы в будущих проектах", – сказал глава региона.
Он добавил, что в ближайшем будущем на Камчатке будет создан экотехнопарк, где разместятся предприятия, занимающиеся переработкой отходов и выпуском из них новой продукции, которую уже сейчас используют для благоустройства. В том числе, перерабатывают пластик и резину.
"Я считаю, что нам удалось достичь хорошего результата по использованию переработанного пластика, брусчатки и настенных покрытий, которые производятся на Камчатке. У нас впереди большая программа благоустройства, связанная с реализацией проектов мастер-плана и масштабным благоустройством города", - отметил губернатор.
Солодов уточнил, что высокотехнологичные материалы пока будут закупаться в других регионах России
или в других странах.
Камчатка подписала на ВЭФ соглашение о строительстве сети эко-отелей