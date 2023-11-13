https://ria.ru/20231113/kadry-1909194017.html

Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров

Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров - РИА Новости, 13.11.2023

Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров

Проблему нехватки кадров по наиболее востребованным профессиям в Липецкой области удается решать благодаря инновационным разработкам, созданным региональными... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:23

2023-11-13T17:23

2023-11-13T17:23

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907100511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a16254929ec14d8390eac0f6e62b50.jpg

ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Проблему нехватки кадров по наиболее востребованным профессиям в Липецкой области удается решать благодаря инновационным разработкам, созданным региональными специалистами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что, применяя автоматизированную информационную систему "Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности Липецкой области", разработанную региональными специалистами, учреждения специального профессионального образования Липецкой области стали готовить больше специалистов по наиболее востребованным профессиям. По словам Артамонова, в регионе увеличилось количество студентов, которые станут сварщиками, электромонтерами, операторами станков с ЧПУ. Сегодня заработная плата по этим специальностям составляет от 50 до 80 тысяч рублей. При этом сократился набор на такие специальности, как коммерция, товароведение, специалист страхового дела, логистический операционист. Как уточнил губернатор, автоматизированная система используется для мониторинга профессионально-квалификационной структуры рабочих мест на предприятиях Липецкой области и прогнозирования кадровой потребности как по региону в целом, так и в муниципальных образованиях. Кроме того, система может формировать контрольные цифры приема для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования в Липецкой области. "У этой работы два важных положительных эффекта. Экономика региона получает кадры, которые ей, действительно, необходимы для наращивания и развития производств. А молодежь получает перспективы без проблем трудоустроиться и начать хорошо зарабатывать", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231109/festival-1908425306.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов