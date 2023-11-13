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Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров - РИА Новости, 13.11.2023
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Липецкая область
 
17:23 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/kadry-1909194017.html
Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров
Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров - РИА Новости, 13.11.2023
Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров
Проблему нехватки кадров по наиболее востребованным профессиям в Липецкой области удается решать благодаря инновационным разработкам, созданным региональными... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:23
2023-11-13T17:23
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Проблему нехватки кадров по наиболее востребованным профессиям в Липецкой области удается решать благодаря инновационным разработкам, созданным региональными специалистами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что, применяя автоматизированную информационную систему "Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности Липецкой области", разработанную региональными специалистами, учреждения специального профессионального образования Липецкой области стали готовить больше специалистов по наиболее востребованным профессиям. По словам Артамонова, в регионе увеличилось количество студентов, которые станут сварщиками, электромонтерами, операторами станков с ЧПУ. Сегодня заработная плата по этим специальностям составляет от 50 до 80 тысяч рублей. При этом сократился набор на такие специальности, как коммерция, товароведение, специалист страхового дела, логистический операционист. Как уточнил губернатор, автоматизированная система используется для мониторинга профессионально-квалификационной структуры рабочих мест на предприятиях Липецкой области и прогнозирования кадровой потребности как по региону в целом, так и в муниципальных образованиях. Кроме того, система может формировать контрольные цифры приема для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования в Липецкой области. "У этой работы два важных положительных эффекта. Экономика региона получает кадры, которые ей, действительно, необходимы для наращивания и развития производств. А молодежь получает перспективы без проблем трудоустроиться и начать хорошо зарабатывать", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Артамонов: в Липецкой области сокращается дефицит востребованных кадров

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Проблему нехватки кадров по наиболее востребованным профессиям в Липецкой области удается решать благодаря инновационным разработкам, созданным региональными специалистами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что, применяя автоматизированную информационную систему "Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности Липецкой области", разработанную региональными специалистами, учреждения специального профессионального образования Липецкой области стали готовить больше специалистов по наиболее востребованным профессиям.
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По словам Артамонова, в регионе увеличилось количество студентов, которые станут сварщиками, электромонтерами, операторами станков с ЧПУ. Сегодня заработная плата по этим специальностям составляет от 50 до 80 тысяч рублей. При этом сократился набор на такие специальности, как коммерция, товароведение, специалист страхового дела, логистический операционист.
Как уточнил губернатор, автоматизированная система используется для мониторинга профессионально-квалификационной структуры рабочих мест на предприятиях Липецкой области и прогнозирования кадровой потребности как по региону в целом, так и в муниципальных образованиях. Кроме того, система может формировать контрольные цифры приема для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования в Липецкой области.
«
"У этой работы два важных положительных эффекта. Экономика региона получает кадры, которые ей, действительно, необходимы для наращивания и развития производств. А молодежь получает перспективы без проблем трудоустроиться и начать хорошо зарабатывать", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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