https://ria.ru/20231113/izrail-1909242272.html

СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса

СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса

Парламент Израиля (кнессет) в понедельник одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону, позволяющую объявлять иностранных граждан террористами, даже... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:52

2023-11-13T20:52

2023-11-13T20:52

в мире

израиль

кнессет израиля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в понедельник одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону, позволяющую объявлять иностранных граждан террористами, даже если они ранее не были объявлены таковыми уполномоченными органами за рубежом, сообщает газета Haaretz. "Кнессет Израиля принял поправку к закону, позволяющую Израилю объявлять иностранных граждан террористами, даже если они ранее не были объявлены таковыми уполномоченным органом за пределами страны", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что, в соответствии с поправкой, министр обороны Израиля Йоав Галлант сможет "самостоятельно и незамедлительно" объявить того или иного иностранного гражданина террористом. Ранее министр обороны мог сделать это только в том случае, если уполномоченный орган за пределами Израиля обозначил это лицо таковым. Как отмечает издание, действующее в законе определение террориста будет расширено и включит в себя лиц, причастных к финансированию деятельности террористических организаций или поддерживающих ее, даже если это лицо не является членом организации.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, кнессет израиля