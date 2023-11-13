Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/izrail-1909242272.html
СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса
СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса
Парламент Израиля (кнессет) в понедельник одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону, позволяющую объявлять иностранных граждан террористами, даже... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:52
2023-11-13T20:52
в мире
израиль
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в понедельник одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону, позволяющую объявлять иностранных граждан террористами, даже если они ранее не были объявлены таковыми уполномоченными органами за рубежом, сообщает газета Haaretz. "Кнессет Израиля принял поправку к закону, позволяющую Израилю объявлять иностранных граждан террористами, даже если они ранее не были объявлены таковыми уполномоченным органом за пределами страны", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что, в соответствии с поправкой, министр обороны Израиля Йоав Галлант сможет "самостоятельно и незамедлительно" объявить того или иного иностранного гражданина террористом. Ранее министр обороны мог сделать это только в том случае, если уполномоченный орган за пределами Израиля обозначил это лицо таковым. Как отмечает издание, действующее в законе определение террориста будет расширено и включит в себя лиц, причастных к финансированию деятельности террористических организаций или поддерживающих ее, даже если это лицо не является членом организации.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fd221a52fd0444e9ddec28e8309de89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, кнессет израиля
В мире, Израиль, Кнессет Израиля
СМИ: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса

Haaretz: Израиль сможет объявлять иностранцев террористами без такого статуса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в понедельник одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону, позволяющую объявлять иностранных граждан террористами, даже если они ранее не были объявлены таковыми уполномоченными органами за рубежом, сообщает газета Haaretz.
"Кнессет Израиля принял поправку к закону, позволяющую Израилю объявлять иностранных граждан террористами, даже если они ранее не были объявлены таковыми уполномоченным органом за пределами страны", - говорится в сообщении издания.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
Уточняется, что, в соответствии с поправкой, министр обороны Израиля Йоав Галлант сможет "самостоятельно и незамедлительно" объявить того или иного иностранного гражданина террористом. Ранее министр обороны мог сделать это только в том случае, если уполномоченный орган за пределами Израиля обозначил это лицо таковым.
Как отмечает издание, действующее в законе определение террориста будет расширено и включит в себя лиц, причастных к финансированию деятельности террористических организаций или поддерживающих ее, даже если это лицо не является членом организации.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
 
В миреИзраильКнессет Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала