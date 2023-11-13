https://ria.ru/20231113/irak-1909045004.html
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:44
2023-11-13T06:44
2023-11-13T06:56
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии."Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" нанесли удар по американской оккупационной базе в "Грин-Вилладж" в глубине Сирии с помощью беспилотника", - говорится в заявлении формирований.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.Позже телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате ударов США по объектам КСИР в Сирии в ночь на понедельник.Затем, по данным телеканала Al Mayadeen, две американские базы "Аш-Шаддади" и "Конико", расположенные на востоке и северо-востоке Сирии, также подверглись атакам. В результате ударов по базе "Конико" погибли американские военные, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник. Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
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ирак, сша, сирия, в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак, США, Сирия, В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по базе США в Сирии с помощью БПЛА
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии.
«
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" нанесли удар по американской оккупационной базе в "Грин-Вилладж" в глубине Сирии с помощью беспилотника", - говорится в заявлении формирований.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин
подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США
на Ближнем Востоке
.
Позже телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате ударов США по объектам КСИР в Сирии в ночь на понедельник.
Затем, по данным телеканала Al Mayadeen, две американские базы "Аш-Шаддади" и "Конико", расположенные на востоке и северо-востоке Сирии, также подверглись атакам. В результате ударов по базе "Конико" погибли американские военные, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник. Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.
Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном
, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ