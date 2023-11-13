https://ria.ru/20231113/instituty_razvitiya-1909242696.html

Шувалов отметил эффективность работы институтов развития

Шувалов отметил эффективность работы институтов развития - РИА Новости, 13.11.2023

Шувалов отметил эффективность работы институтов развития

Председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов отметил высокую эффективность работы институтов развития в периметре группы ВЭБ.РФ, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:53

2023-11-13T20:53

2023-11-13T21:19

россия

фонд "сколково"

вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

технологии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов отметил высокую эффективность работы институтов развития в периметре группы ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково". В понедельник состоялось заседание попечительского совета Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Его провел замруководителя Совбеза РФ, председатель попечительского совета Фонда Дмитрий Медведев. "Эффективный инструмент развития технологических компаний – бесшовное взаимодействие институтов развития, входящих в группу ВЭБ.РФ. Он позволил в 2022-2023 годах дополнительно профинансировать участников “Сколково” на 15,8 миллиарда рублей. В 2022 году был организован обмен данными между “Сколково” и ФСИ, что помогло существенно ускорить процесс и увеличить объем грантового финансирования ФСИ для сколковских стартапов до 4,3 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова Шувалова. На заседании Дмитрий Медведев рассказал, что свыше 400 резидентов Фонда "Сколково" направляют свою продукцию за рубеж. Он добавил, что "Сколково" совершенствует сервисы, которые помогают технологическим компаниям расширять свой экспортный потенциал. "Ежегодно такими сервисами пользуются порядка 150 участников проекта", - сказал Медведев. Он также напомнил, что одна из важнейших задач, которая стоит перед государством, это задача укрепления его технологического суверенитета. "Фонд эту работу активно ведет, содействует реализации соответствующих программ. Это касается и участия в программе научного приборостроения, химической промышленности, дизайн-центров микроэлектроники, и ряда других направлений", - добавил Медведев. Он подчеркнул, что Фонд старался адаптироваться к новым вызовам. В свою очередь, председатель правления Фонда Игорь Дроздов представил результаты работы "Сколково". "Мы прогнозируем значительный прирост выручки резидентов в 2023 году, она составит 550-600 миллиардов рублей. Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2022 году почти 50 миллиардов рублей, значительная доля из них поступила в бюджет Москвы - более 20 миллиардов рублей. В 2023 году ожидаем, что сколковские компании заплатят в бюджеты разных уровней более 70 миллиардов рублей. Объем привлеченных участниками инвестиций по нашему прогнозу будет рекордным за всю историю “Сколково” - более 40 миллиардов рублей", - приводят в пресс-службе слова Дроздова.

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россия, фонд "сколково", вэб.рф (вэб), игорь шувалов, технологии