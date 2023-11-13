https://ria.ru/20231113/ingushetiya-1909209766.html
Число самозанятых в Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза
Число самозанятых в Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза - РИА Новости, 13.11.2023
Число самозанятых в Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза
Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых жителей Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза, их в республике уже почти 15,5 тысячи человек,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:22
2023-11-13T18:22
2023-11-13T18:22
республика ингушетия
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махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых жителей Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза, их в республике уже почти 15,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба главы региона. "Около 15,5 тысячи жителей Ингушетии зарегистрировались как самозанятые с начала 2023 года. По данным министерства экономического развития региона, число самозанятых в республике увеличилось почти в два раза: на 1 октября 2022 года их количество составляло 7,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что для поддержки малого и среднего бизнеса в республике активно реализуются мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За 9 месяцев текущего года центром "Мой бизнес" предоставлены различные нефинансовые услуги 260 самозанятым, 3,2 тысячи субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим вести бизнес. Кроме того, с 1 января 2023 года с 6% до 2% снижена налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. "Это привело к увеличению числа субъектов МСП как в результате их создания, так и в ходе перехода из других регионов России. 50 налогоплательщиков мигрировали в республику из других регионов после введения налоговой льготы", - подчеркивает пресс-служба. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что рост числа самозанятых граждан в республике положительно влияет на экономический климат, снижение уровня безработицы и создает новые возможности для развития региона. "Мы стремимся создать условия, при которых предприниматели из других регионов захотят приезжать в нашу республику, вкладывать средства и развивать бизнес. Мы уверены, что это способствует улучшению экономического положения наших граждан и созданию благоприятной инвестиционной среды в Ингушетии", – заявил он.
https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html
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россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Число самозанятых в Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза
Число самозанятых в Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза
НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости.
Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых жителей Ингушетии в 2023 году выросло почти в два раза, их в республике уже почти 15,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба
главы региона.
"Около 15,5 тысячи жителей Ингушетии зарегистрировались как самозанятые с начала 2023 года. По данным министерства экономического развития региона, число самозанятых в республике увеличилось почти в два раза: на 1 октября 2022 года их количество составляло 7,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для поддержки малого и среднего бизнеса в республике активно реализуются мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
За 9 месяцев текущего года центром "Мой бизнес" предоставлены различные нефинансовые услуги 260 самозанятым, 3,2 тысячи субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим вести бизнес.
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Кроме того, с 1 января 2023 года с 6% до 2% снижена налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. "Это привело к увеличению числа субъектов МСП как в результате их создания, так и в ходе перехода из других регионов России
. 50 налогоплательщиков мигрировали в республику из других регионов после введения налоговой льготы", - подчеркивает пресс-служба.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
заметил, что рост числа самозанятых граждан в республике положительно влияет на экономический климат, снижение уровня безработицы и создает новые возможности для развития региона.
"Мы стремимся создать условия, при которых предприниматели из других регионов захотят приезжать в нашу республику, вкладывать средства и развивать бизнес. Мы уверены, что это способствует улучшению экономического положения наших граждан и созданию благоприятной инвестиционной среды в Ингушетии", – заявил он.
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